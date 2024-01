La Fouillade. La Maison de santé au plus près des familles du territoire

En ce début du mois de février la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) les Serènes propose différents rendez-vous. Tout d’abord la permanence de l’infirmière puéricultrice de la Protection Maternelle Infantile (PMI) aura lieu ce lundi 5 février de 14 heures à 16 heures au presbytère de La Fouillade. L’alimentation (sein, biberon, diversification) ; les soins au bébé, le développement de l’enfant ; les pleurs, le sommeil, l’éveil, les jeux ; les relations avec la fratrie, les rythmes de vie… Tous ces points et bien d’autres seront abordés.

Le service départemental de PMI organise notamment des consultations et des actions médico-sociales de prévention et de suivi en faveur des femmes enceintes, des parents et des enfants de moins de 6 ans, ainsi que des activités de planification familiale et d’éducation familiale. Il joue également un rôle essentiel en matière d’accueil des jeunes enfants : instruction des demandes d’agrément des assistantes maternelles, réalisation d’actions de formation ; surveillance et contrôle des assistantes maternelles ainsi que des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans. Il participe, aussi, aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger. Consultations sur rendez-vous au 05 65 73 39 00.

Le prochain café des aidants aura lieu jeudi 15 février à 14 h 30 dans la salle sous la médiathèque. Le café des aidants est un lieu d’échanges et de soutien ouvert à tous les aidants non professionnels, quels que soient l’âge et la pathologie de la personne accompagnée. Et les ateliers "Préservez votre capital santé" se poursuivent ; ateliers gratuits destinés aux seniors. Renseignements au 06 84 91 29 27.