Luc-la-Primaube. La randonnée source de convivialité

Fidèles à la tradition, une soixantaine d’adhérents du club de Rand’Oxygène, se sont retrouvés en ce premier dimanche de janvier pour partager la galette des rois, salle Vol de Nuit à l’Espace St-Exupéry à La Primaube. Le président Ghislain Bou a souhaité à tous et toutes le meilleur pour cette nouvelle année. Une bonne santé bien sûr et de bons moments sur les chemins de rando dans la joie et la bonne humeur qui caractérisent très bien ce club. Après avoir donné quelques infos sur l’organisation des prochains séjours (Immatriculation Tourisme), des films ont été projetés sur les escapades 2023 dans le Jura et à Gréoux-les-Bains. Tous les participants ont ensuite été invités à partager la galette et comme il se doit à lever le verre de l’amitié afin d’honorer reines et rois d’un jour. Un très agréable moment de convivialité qui prouve s’il en était besoin la bonne entente qui règne dans ce club dont l’objectif est de marcher avec un esprit de partage et de solidarité.