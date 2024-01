Le nouveau Combarel, quartier prisé pour la construction immobilière à Rodez ?

Depuis la refonte du quartier entamée en 2017, les immeubles ne cessent de pousser comme des champignons dans le nouveau Combarel. De quoi donner des idées à certains promoteurs... Éclisse en tête, qui nourrit un projet ambitieux de l'autre côté de l'avenue Louis-Lacombe.

C'est indiscutablement le quartier du centre-ville qui a connu une métamorphose lors de ces dernières années. Depuis 2017, année où la refonte de Combarel a été entamée, les immeubles ne cessent de sortir de terre - pour une esthétique parfois vivement contestée -, de part et d'autre de la nouvelle rue André-Boyer. Plus de 300 logements ont été prévus dans cet "écoquartier", comme il est labellisé, et les derniers s'apprêtent à voir le jour dans les deux dernières parcelles actuellement vacantes.

En premier lieu, au pied de l'avenue Louis-Lacombe, avec la résidence François-Mazenq, réalisée par l'office public Rodez agglo habitat, dont la livraison est prévue pour le dernier trimestre de l'année 2025. Le début des travaux visant à réaliser cette cinquantaine de logements en programme de location-accession et location sociale devrait d'ailleurs prochainement commencer.

Une résidence étudiante avenue de la Gare C'est sûrement le prochain quartier où fleuriront les nouveaux immeubles. Avec l'arrivée du campus universitaire - que les étudiants investiront à la rentrée prochaine -, Saint-Eloi et les abords de la gare sont voués à se transformer en une zone de vie étudiante. En tout cas, les promoteurs constatent d'ores et déjà cet engouement. La précommercialisation est en cours pour une construction avenue de la Gare, dont les travaux devraient débuter en cours d'année, pour une livraison à la rentrée 2026. D'après Eclisse, qui porte le projet, il s'agira là d'une véritable résidence étudiante, reprenant un modèle traditionnel, où un prestataire extérieur assurera la conciergerie et la gestion des logements.

Il en sera de même pour sa voisine, toujours située entre la rue André-Boyer et l'avenue Louis-Lacombe, il s'agit de la construction Allure, portée par Qualit'immo. Les 58 logements qui y seront réalisés d'ici à fin 2026 se veulent en tout cas ambitieux, comme le décrit le promoteur qui promet "une résidence unique dans son architecture, son confort de vie et son standing".

Rien qu'avec ces deux projets, ce coin du Piton occupe une place prépondérante dans la construction immobilière. Mais ce n'est pas tout, car il semble que la refonte de Combarel, ne donne des idées à certains promoteurs, de l'autre côté de l'avenue Louis-Lacombe.

Une résidence "haut de gamme"

Éclisse promotion, entité du groupe Procivis sud massif central, nourrit un projet quelque peu ambitieux rue du Général-Viala, preuve d'un certain dynamisme dans le quartier. "C'est un quartier stratégique, reconnaissent d'une même voix Chrislène Viellescazes et Nicolas Frugnac, responsable et directeur commercial chez Eclisse promotion. Il offre une situation idéale, très proche du centre-ville, avec tout de même la possibilité d'avoir des parkings ou des ouvertures. Nous sommes toujours en recherche de projets de ce type." Il faut dire que l'Ecrin, comme il est nommé, relève avant tout d'une opportunité. Celle du rachat de trois petites maisons, qui seront détruites afin d'y réaliser huit logements "haut de gamme".

Cela ne s'y trompe pas en termes de prix, selon le site meilleursagents.com, ce quartier (qui englobe également une partie de l'avenue Victor-Hugo et le contrebas du boulevard Laromiguière), est le deuxième plus onéreux de la ville derrière Bourran, pour un prix moyen des appartements de 2 231 € au m².

Pourtant, sur place, les défis restent grands. Avec un symbole, l'emblématique Quadrilatère - désormais propriété du promoteur Polygone -, laissé vacant, dans un état proche de l'abandon, depuis de nombreuses années.

Bourran, quartier toujours prisé Si trois des programmes immobiliers neufs occupent un espace jouxtant l'avenue Louis-Lacombe à Rodez, un incontournable se dresse, le quartier de Bourran. "C'est inépuisable, dès que l'on a un programme là-bas, ça marche", assure Chrislène Vieillescaszes, chez Eclisse promotion. Pour cause, l'entreprise réalise actuellement une résidence sur place, nommée l'Essor. Elle se situe entre la rue Pierre-Carrère et le chemin de Salabru. Plus précisément, elle comportera 40 logements répartis sur deux bâtiments du T2 au T4. "Cela correspond à tout le monde. Que ce soit pour des jeunes actifs souhaitant vivre proche de leur lieu de travail, ou pour certaines personnes souhaitant investir, et ensuite louer le bien", résume-t-on chez Eclisse. En somme, un résumé de la force de Bourran.

