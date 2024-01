Baraqueville. Les karatékas ont obtenu de bons résultats

Le Karaté Do Baraqueville a plutôt bien réussi, dimanche 21 janvier, au championnat départemental kata et au challenge combat du conseil départemental de l’Aveyron, au dojo municipal Raymond Saqué de Rodez. Avec 120 compétiteurs venant des clubs, tous affiliés à la fédération Française de karaté, de Baraqueville, Bozouls, Flavin, Millau, Onet-le-Château, Rodez Asptt, Rodez Sakura, St Afrique et Villefranche-de-Rouergue. Les karatékas du club de Baraqueville se sont plutôt bien illustrés avec Maëlyne Blanco 1re en kata et combat dans la catégorie cadet – 54 kg, Silas Puech 1er en kata et 2e en combat dans la catégorie benjamin – 35 kg, Jason Puech 2e en combat dans la catégorie Junior 76 kg et +, Jonathan Viallanait en combat dans la catégorie senior - 75 kg.