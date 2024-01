Onet-le-Château. Une fête réussie pour souffler les cinq bougies du club de généalogie

Ils étaient 22 participants et conjoints (car la généalogie, c’est avant tout une histoire de famille), à s’être retrouvés pour un moment des plus festif autour de Josette Tranier (Jo pour les intimes) à l’occasion des 5 ans de leur club.

Un club qui a vu le jour au sein du café associatif, d’ailleurs toutes leurs rencontres s’y terminent immanquablement et qui est désormais dans le "giron" du Gaeq.

Depuis 5 ans, 36 participants ont partagé une ou plusieurs rencontres du club dont une quinzaine avec une assiduité assumée, comme les 5 "de la première heure" : Lucette, Christiane, Jean Claude, Laetitia et Dany qui ont eu le privilège avec Jo, de souffler les 5 bougies du sublime gâteau !

Que de chemin parcouru en 5 ans et combien de recherches qui ont pu aboutir grâce à la ténacité de chacun et à cet esprit de partage et de convivialité qui règne chaque mardi… au-delà de créer et construire son arbre, y ajouter des photos ou des notes, chacun a appris à rechercher dans les archives, à faire les curieux dans le cadastre napoléonien, retracer des parcours d’aïeux ayant participé à la grande guerre ou des récipiendaires de médailles…

Ils ont trouvé des laboureurs, des paysans, des meuniers, des artisans, des marchands, des notaires, des seigneurs de rois, des religieux, une reine des reines de Paris Augustine Orlhac, un bagnard, des enfants abandonnés ou trouvés, une personne sans patronyme ou encore… des erreurs dans l’état civil !

Ils ont aussi visité les archives départementales et celles de l’évêché et en virtuel, des cimetières, l’ancienne prison, la chapelle et la cuisine de l’hôpital Sainte-Marie ou encore les tours d’abandon (accouchements sous X)…

Et chaque fin de saison, un pique-nique chez l’un d’entre eux, un repas au restaurant ou une belle visite acte la pause estivale et la promesse d’une nouvelle saison, comme il y en aura bien d’autres, avec à chaque fois des recherches abouties, des ancêtres retrouvés et une bougie de plus sur le gâteau du club !