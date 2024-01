Espalion. Avant de recevoir le dernier, les rugbymen ont gagné à Briatexte

Cette rencontre de rattrapage du calendrier qui devait se disputer en décembre était programmée dimanche dans un contexte particulier.

Au lendemain de la soirée prestige du club (et donc d’une courte nuit) les joueurs devaient se remobiliser à la première heure pour un long déplacement à Briatexte (du côté de Graulhet) dans le Tarn avec deux heures et demie de car. Cela aura été le cas avec grand sérieux.

Avec l’appui d’un vent violent dans la longueur du terrain, les locaux dominaient la première période et inscrivaient deux essais sur des ballons en l’air capricieux. Essais agrémentés d’une transformation et de deux pénalités. Ces vents contraires n’empêchaient pas les équipiers de Courtois de faire front en jouant tous les ballons à la main. De bonnes intentions récompensées par deux essais de Rozières (7e) et Zahnd (26e) et une transformation de Van Herpin. Score à la mi-temps 18-12 pour les locaux.

Avec cette fois le vent dans le dos des Espalionnais, la rencontre va prendre une tout autre figure en seconde mi-temps. Une occupation de terrain sans partage et la mainmise sur le jeu va d’abord se concrétiser par une pénalité et ensuite un essai de pénalité qui leur permet de prendre le score (18-22).

Avec l’appui d’un banc encore décisif, les Nord-Aveyronnais vont continuer à dominer les débats sans partage et inscrire trois nouveaux essais par Zhand, Rozières et Orsal agrémentés de deux transformations de Van Herpen pour porter le score final à 18-41 et surtout ramener en prime le point bonus offensif (ce que peu d’équipes avaient réussi sur le terrain des Tarnais).

Au classement, les Espalionnais remontent en position favorable sur le podium de la poule à deux points de Lisle et de Châtaigneraie mais avec un match de retard à jouer.

Dimanche, les "sang et or" accueilleront la lanterne rouge Capdenac.