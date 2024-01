Aveyron : journée portes ouvertes aux Campus de Rodez et de Millau

De 10 heures à 17 heures, samedi 27 janvier, a eu lieu la journée portes ouvertes des enseignements supérieurs de deux établissements destinés aux lycéens et étudiants. Il s'agit des écoles de la CCI Campus XIIe Avenue, à Millau, ainsi que de Purple Campus, à Rodez, où plus de 20 formations, de Bac à Bac + 5 , dont 80 % en alternance, sont dispensées.

Concernant le Campus XIIe Avenue, il propose des formations dans les domaines du business, de l'informatique, de la mécanique, du tourisme et des animations ainsi que dans le domaine de la qualité, sécurité et environnement. Ensuite, pour le Purple Campus Rodez, il possède une multitude de formations, avec, au programme, de l'informatique, de la restauration, du commerce, du sport, des langues...

Des animations étaient également de la partie tout au long de la journée, avec, au menu, des rencontres avec les formateurs, les professionnels ainsi que les équipes pédagogiques. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront discuter avec les étudiants qui sont en cours de formation ou des anciens élèves.

Pas moins de 95 % de jeunes diplômés trouvent leur emploi en moins de trois mois. De plus, près de 1 200 étudiants sont formés chaque année. Le réseau CCI et la 2e instance de formation après l'Education nationale en France.

Pour plus d'information, il est possible de se rendre sur les sites internet de ces deux Campus : www.campus12avenue.fr et www.purple-campus.com/purple_campus_rodez