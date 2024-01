Villefranche-de-Rouergue. "Bienvenue au bel automne" sur scène dimanche

Les Espaces culturels présentent, dimanche 4 février, à 16 heures, au théâtre municipal, "Bienvenue au bel automne", avec La compagnie Cavalcade qui porte bien son nom car ce spectacle nous présente une véritable cavalcade de personnages et de situations ! Vingt personnages sont, en effet, incarnés par quatre comédiens (véritable prouesse !) qui vont vous transporter dans une maison de retraite joliment nommée "Au bel automne". Cette dénomination laisse déjà entendre que l’image que la société actuelle a de la vieillesse va être mise à mal et que cette immersion dans le monde du "grand âge" peut être jubilatoire. Tout autant chez les "encadrants" que chez les résidents : l’odieuse, l’hypocondriaque, le centenaire, le très intelligent, celui à la libido exigeante – les diverses personnalités offrent un tableau de l’humanité dans sa diversité et l’on s’aperçoit que l’important n’est pas l’âge mais la personnalité ! Bienvenue donc à ce spectacle qui, sur le mode humoristique, comique, caustique aussi parfois, permet de voir autrement toute une frange de la société. "Une succession d’instants hilarants et gonflés de tendresse", selon L’Écho républicain.

Créé à Chartres en octobre 2021. Spectacle vu au Festival d’Avignon 2022.

Site : www.compagniecavalcade.fr/Bienvenue_au_bel_automne.d.htm Réservations fortement conseillées : Espaces Culturels : 06 87 95 09 82 / par mail : billetterie@espaces-culturels.fr ou Office de tourisme : 05 36 16 20 00. Billetterie sur place à partir de 15 h 15.