Le bonus réparation, cette aide méconnue et encore trop peu utilisée

(ETX Daily Up) - Les premiers chiffres sur l'usage du bonus réparation, censé favoriser le dépannage plutôt que le renouvellement automatique des produits électriques et électroniques, ne sont pas encourageants. Pour le moment, ce dispositif n'est pas assez mis en avant et concerne encore trop peu de professionnels. Pourtant, des solutions existent pour le rendre plus accessible.

Le bonus réparation des équipements électriques et électroniques a encore du mal à prendre auprès du grand public, selon un rapport* publié par l'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP). Il en ressort qu'en 2023, environ 165.000 réparations ont bénéficié de ce bonus, pour un financement total estimé à 4 millions d'euros. Le phénomène est toutefois encore marginal, puisqu'il ne couvre que 0,2% des pannes et 1,7% des réparations hors garantie référencées au cours de l’année.

Seuls trois consommateurs sur dix connaissent aujourd'hui l’existence du bonus réparation. C'est d'autant plus dommage que parmi eux, une écrasante majorité (88,4%) affirment que ce dispositif les encourage à réparer leurs produits défaillants

Pour les consommateurs, ce qui prime, c'est avant tout la proximité des réparateurs (pour 85% des répondants). Pourtant, seuls quatre consommateurs sur dix considèrent qu’un réparateur labellisé est disponible à une distance raisonnable de chez lui, ce qui est évidemment un vrai souci. De nombreux consommateurs souhaitent que plus de petits réparateurs indépendants de proximité soient éligibles au dispositif, à côté des grandes enseignes, surreprésentées parmi les labellisés. Aujourd'hui, seulement 4.700 points de réparation bénéficiant du label QualiRépar sont recensés en France. Enfin, pour une majorité des sondés (68%), la procédure d’obtention du bonus apparait comme trop complexe.

Devant ce résultat décevant, l'association émet plusieurs recommandations, à commencer par développer massivement la communication sur le bonus réparation à une échelle nationale, mais aussi donner à tous les réparateurs les moyens de rejoindre et de soutenir le dispositif. Il faudrait aussi élargir le périmètre des produits et des opérations couverts par le bonus, par exemple aux équipements thermiques (ballons d’eau chaude, climatisations, chaudières, radiateurs), aux batteries et à d'autres petits appareils électriques et encourager davantage de réparateurs à se labelliser. Enfin, augmenter les montants des bonus aiderait à rendre l'initiative encore plus populaire.

*Cette étude a été menée en ligne par deux enseignants chercheurs (Helen Micheaux et Rémi Beulque, respectivement d’AgroParisTech et de l’ISC Paris et Mines Paris), entre juin et août 2023, auprès de 507 personnes.

Comment profiter du bonus réparation pour redonner vie à vos appareils électroniques.