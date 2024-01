Les chèvres peuvent savoir si vous êtes heureux au son de votre voix

(ETX Daily Up) - Dans l’imaginaire collectif, les chèvres sont enjouées et fantasques. Mais une étude révèle que ces herbivores sont bien plus observateurs qu’on le pense. Ils seraient capables de discerner les émotions humaines en écoutant les intonations de nos voix.

Les chercheurs à l’origine de cette recherche ont fait cette découverte après avoir observé le comportement de 27 chèvres vivant dans un sanctuaire au Royaume-Uni. Ils leur ont fait écouter des enregistrements de voix humaines, qui exprimaient une palette d’émotions différentes.

Cette expérience a montré que les chèvres font davantage attention aux extraits sonores quand on y entend diverses intonations. "Nous avons prédit que si les chèvres pouvaient distinguer le contenu émotionnel véhiculé par la voix humaine, elles changeraient d'attitude, en regardant plus rapidement et plus longtemps vers la source du son, après le premier changement de valence [indicateur de la manière dont un stimulus est ressenti émotionnellement, nldr.]", a déclaré le Dr. Marianne Mason, coautrice de l’étude, dans un communiqué.

Le Dr. Marianne Mason et ses collègues ont remarqué que la plupart des ruminants qui regardaient l’enceinte s’attardaient particulièrement sur cet objet quand il diffusait un enregistrement vocal dans lequel on entend différentes intonations. Les universitaires en ont donc conclu que ces chèvres ont perçu les nuances émotionnelles dans la voix humaine. Il est important de souligner que toutes les chèvres n'ont pas réagi de la même manière aux intonations de voix. Beaucoup d’entre elles ne semblent pas avoir constaté les changements de valence, ce qui pourrait être dû à une multitude de facteurs. Quoiqu’il en soit, les chercheurs sont convaincus que ces herbivores sont beaucoup plus sensibles aux tonalités de voix qu’on l’a longtemps pensé. "Nous apportons ici la première preuve que les chèvres peuvent distinguer les indices exprimés dans la voix humaine, en particulier la valence émotionnelle. Ces observations viennent enrichir la littérature limitée qui fait état de la sensibilité des animaux d'élevage, comme des animaux de compagnie, aux signaux émotionnels de l'Homme", écrivent-ils dans leur étude, parue dans la revue Animal Behavior.

Cette étude améliore notre compréhension des capacités cognitives des chèvres. Ces animaux seraient, comme les chiens, particulièrement attentifs à notre langage corporel. Une étude, parue en 2018 dans le Royal Society Open Science, affirme que ces herbivores ont une nette préférence pour les visages exprimant la joie. La preuve qu’ils sont loin d’être bêtes.