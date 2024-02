Blocage des agriculteurs : un arrêté interdit la circulation de certains véhicules sur l'A75 entre la Lozère et l'Aveyron

En raison des blocages sur l'A75, des interdictions temporaires de circulation ont été prises dans le sens sud-nord.

Des barrages filtrants sont installés sur l'A75 jeudi 1er février 2024, les points de blocage se situent depuis 11 heures sur plusieurs sorties de l'autoroute en Lozère dans le sens sud-nord au niveau d'Aumont Aubrac, Saint-Chély-d'Apcher et La Garde. Dans le Cantal, l'A75 est bloquée depuis plusieurs jours à hauteur de Saint-Flour.

Considérant le mouvement social des agriculteurs sur cet axe routier important, la préfecture de l'Aveyron a publié un arrêté ce jeudi 1er février visant à interdire la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes de transports de marchandises sur l'A75, ainsi que les transports de matières dangereuses. Cette interdiction concerne uniquement le sens de circulation sud-nord.

"Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet dès la mise en place de la signalisation et sur instruction des forces de l'ordre", précise la préfecture.

Des actions en Aveyron et à Rodez ce jeudi

Les agriculteurs de l'Aveyron ont marqué un grand coup mercredi en occupant le centre-ville avec des centaines de tracteurs. Ils sont encore nombreux sur la place d'Armes, ce jeudi.

Dans l'attente des annonces du gouvernement et du Premier ministre Gabriel Attal, un camp a été dressé face à la cathédrale de Rodez. Les agriculteurs ont l'intention de se relayer "nuit et jour" au moins jusqu'à vendredi et promettent de nouvelles actions. Ce jeudi, les grandes surfaces ruthénoises pourraient être dans le collimateur des agriculteurs dans l'après-midi.