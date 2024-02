Villecomtal. Monique Gaubert expose ses peintures à la médiathèque

Du 9 au 24 février, Monique Gaubert exposera ses peintures à la médiathèque. Les visites seront possibles les mardis de 14 heures à 16 heures, les mercredis de 16 heures à 19 heures, les samedis de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures. Tout le monde, amateur ou non de peintures, est cordialement invité au vernissage de son exposition à la médiathèque, vendredi 9 février à 18 heures.

Monique Gaubert a toujours eu de l’attrait pour le dessin et la peinture et cette passion ne l’a jamais quittée. En 2003, ayant mis fin à ses activités professionnelles, ayant plus de temps pour elle, elle s’est perfectionnée en s’inscrivant dans des ateliers et profitant des conseils et des techniques enseignées, notamment à Coubron, Seine-Saint-Denis, à l’atelier "formes et couleurs". À Coubron, où elle a souvent exposé, Monique Gaubert a obtenu plusieurs prix, la confortant ainsi dans sa maîtrise de la technique de la peinture à l’huile. Elle peint selon son envie, son plaisir, selon sa passion pour tel ou tel sujet. En toute liberté. Sans forcément faire référence à tel courant de peinture.

En 2020, elle est arrivée définitivement à Villecomtal où elle s’est rapprochée de l’atelier peinture.