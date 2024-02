Quésaco : les "gaz fluorés", ces substances polluantes bientôt interdites dans les frigos

(ETX Daily Up) - Principalement utilisés pour leur pouvoir réfrigérant, les gaz fluorés contribuent paradoxalement au réchauffement de la planète. Ces puissants gaz à effet sont exclusivement liés aux activités humaines, ce qui signifie qu'il est possible de les éviter. Ils ont d'ailleurs récemment fait l'objet d'une interdiction européenne dans certains appareils électroménagers, comme les réfrigérateurs.

Ils seront interdits dans les réfrigérateurs dès 2026. Les gaz fluorés sont en effet dans le viseur de l'Union européenne. Le 16 janvier dernier, une loi visant à les interdire progressivement des appareils électroménagers a été adoptée par les eurodéputés (par 457 voix pour contre 92), en vue d'une interdiction complète des gaz fluorés à l'horizon 2050, échéance fixée par l'UE pour atteindre la neutralité carbone. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Les gaz fluorés, également connus sous le nom de gaz à effet de serre fluorés, sont de puissants gaz à effet de serre. Les plus fréquents sont les hydrofluorocarbures (HFC), utilisés dans les industries comme produits réfrigérants. On en trouve dans les appareils tels que les réfrigérateurs, les congélateurs et les climatiseurs, mais également dans les pompes à chaleur et même dans les semelles de certaines chaussures de sport !

D'après des estimations du Parlement européen, les gaz fluorés représentent environ 2,5% des émissions de gaz à effet de serre, mais leur potentiel de réchauffement de la planète peut s'avérer plus puissant que le CO2. Il est toutefois possible de les remplacer : notamment par de l'ammoniac, de la propane ou encore de la zéolite, des réfrigérants dits "naturels" au potentiel de réchauffement moins important. D'autres méthodes sont par ailleurs déployées pour limiter l'émission des gaz fluorés dans l'atmosphère, telles que la récupération, le recyclage ou la destruction des équipements électroménagers en fin de vie.

Des scientifiques planchent par ailleurs sur l'élaboration de technologies moins énergivores visant à remplacer les substances comme les gaz fluorés pour continuer d'alimenter les appareils destinés à refroidir ou réchauffer nos logements. C'est notamment le cas d'une équipe de chercheurs américains de l'université de Berkeley (Californie) qui a récemment mis au point une technique de refroidissement ionocalorique. Ce terme désigne la manière dont un matériau ou un élément passe de l'état solide à l'état liquide ou vice-versa, par l'intermédiaire d'atomes ou de molécules. En l'occurrence, par des flux d'ions provenant d'un type de sel spécifique. Les chercheurs espèrent que le refroidissement pourra un jour contribuer à remplacer les réfrigérants à fort potentiel de réchauffement de la planète et à assurer un refroidissement et un chauffage sûrs et efficaces dans les habitations.