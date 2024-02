Spectaculaire évasion au palais de justice pendant l'audience : il brise les vitres du box des détenus et s'enfuit

Une courte mais spectaculaire évasion a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 1er février au palais de justice de Nîmes, lors d'une comparution immédiate.



Surprenant moment, ce jeudi 1er février 2024, lors d'une audience en comparution immédiate.

Un jeune homme, âgé de 20 ans s'est en effet enfui du palais de justice de Nîmes après sa condamnation pour des délits routiers relatent nos confrères de Midi Libre.

Brève liberté dans les rues de Nîmes

En prise à une crise de nerfs et bien plus lors de l'annonce de la peine infligée qu'il n'a pas supportée, le prévenu a brisé les vitres du box des détenus où il se trouvait avant de s'enfuir par l'une d'elles et de réussir ainsi à quitter dans une folle course le palais de Justice et de retrouver un très bref instant de liberté dans les rues de la cité gardoise.

Placé en garde à vue

Intercepté par les forces de l'ordre, auxquelles il a hurlé à plusieurs reprises "je ne veux pas aller en prison", son éphémère évasion a pris fin alors qu'il courrait le long des arènes.

Le désespéré, filmé au passage par le téléphone portable de certains badauds, devait être placé en garde à vue pour évasion.