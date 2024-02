Villefranche-de-Rouergue : terrains de padel, mutuelle communale, échanges avec Netflix... Ce qu'il faut retenir du conseil municipal

Ce projet pourrait voir prochainement le jour au niveau du club de tennis de Villefranche.

Alors que les terrains de padel se multiplient en France, et attirent à chaque fois des joueurs, Villefranche pourrait aussi avoir son infrastructure. Ce lundi soir en conseil municipal, la municipalité a évoqué le dossier. Dans le cadre de la politique d'accélération des énergies renouvelables, adoptée par Ouest Aveyron Commuanuté en 2021, plusieurs objectifs sont fixés, notamment celui d'augmenter par 4 la production d'énergies renouvelables.

Plusieurs terrains et zones ont été identifiés pour y installer des panneaux photovoltaïques. Cela est le cas dans le secteur de Laurière, notamment sur le parking de club de tennis de Villefranche. À cette occasion, deux terrains de paddle devraient voir le jour. Dérivé du tennis, ce sport de raquette se joue sur un court encadré de vitres et grillages. Pour l'instant, aucune date n'a été arrêtée pour le début des travaux. Si le projet se réalise, cela devrait donner un sacré coup de boost au club de tennis, et au territoire.

Une mutuelle communale

"Face à l'inflation, notamment des mutuelles (+8.1%), beaucoup des concitoyens se privent de soins", appuie Florence Serrano, adjointe au social. La municipalité met ainsi en place sur Villefranche une mutuelle communale, "Mutualia", à but non lucratif. Cela s'adresse à un public cible, les jeunes, personnes âgées avec une faible retraite, ou encore les travailleurs pauvres. Tous les habitants de Villefranche peuvent en bénéficier. Un dispositif qui n'engendre aucun coût pour la municipalité. Deux réunions publiques sont prévues dès février pour faire connaître ce dispositif.

- La municipalité vend une parcelle de terrain à la fondation Optéo, qui accompagne les personnes en situation de handicap, pour un montant de 19 000 euros, pour que cette structure puisse encore s'étendre et développer des projets. L'opposition dit "regretter que ce terrain ne soit pas cédé pour un euro symbolique".

- Les travaux du futur hôtel de police municipal ont commencé, à l'angle de la rue Camille Roques et de la rue Bories.

Le maire à Paris pour échanger avec Netflix

Le maire Jean-Sébastien Orcibal s'est rendu à Paris, ce mercredi, à l'invitation de Netflix. La plateforme de streaming américaine souhaite mettre en valeur les territoires français qui ont accueilli des tournages, et pourquoi pas y ramener une nouvelle fois les caméras en bastide.