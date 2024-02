Aveyron : quines, concerts, films, thés dansants... où sortir ces vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février ?

Voici une liste non-exhaustive d'animations ces vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février.

Vendredi 2 février

Alrance.

Concours de belote, à 20 h 30.

Bertholène.

Concours de belote, à la salle des fêtes.

Estaing.

Café-lecture, à 14 h 30, à la médiathèque.

Flavin.

Concours de belote avec les Joyeux vétérans, à 20 h 30, à la salle des festivités (La Faille).

Florentin-la-Capelle.

Soirée dansante organisée par l’association Tradicapelle, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Goutrens.

Projection de film avec l’intervention du scénariste et écrivain Alain Layrac, à 20 h 30, à l’espace Georges-Rouquier.

Lescure-Jaoul.

Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Sainte-Geneviève-sur-Argence.

Atelier cuisine sur le thème de la tarte aux pommes, à 20 h 30, au centre culturel.

Valady.

Concours de belote, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Nuces.

Samedi 3 février

Auzits.

Quine du Sport quilles, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Balsac.

Quine de l’école, à 20 h 30, à la salle d’animation.

Canet-de-Salars.

Randonnée pédestre au profit du Téléthon, à 14 heures.

Causse-et-Diège.

Salon du mariage, de 14 heures à 18 heures, au Domaine de l’Asenon.

Entraygues-sur-Truyère.

Spectacle "La terre est dans le ciel", à 18 heures, à la salle multiculturelle.

Escandolières.

Quine de l’association des parents d’élèves, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

La Fouillade.

Rencontre-concert avec Géraud Delbès, à la médiathèque.

Goutrens.

Projection de film avec l’intervention du scénariste et écrivain Alain Layrac, à 20 h 30, à l’espace Georges-Rouquier.

Laguiole.

Braderie des commerçants "Laguiole uni", de 10 heures à 18 heures, à l’hôtel-restaurant le Best western.

Lassouts.

Journée du pain organisée par le club patrimoine ; 9 heures, pétrissage ; 14 heures, cuisson au four à bois ; 20 heures, dégustation autour d’un repas.

Lédergues.

Spectacle avec les élèves de l’école de musique au profit du Téléthon, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Luc.

Soirée crêpes et bal, à 19 heures, à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube.

Montrozier.

Évènement "tous en course" ; à 15 heures, course ; 19 heures, repas ; 21 heures, concert avec le groupe "No Réso". Rendez-vous à 14 heures à salle des fêtes de Gages.

Najac.

Soirée-concert, de 19 heures à 23 h 30.

Nauviale.

Quine Les amis de Beaucaire, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Le Nayrac.

Concert "Promenons-nous dans les bois", à 20 h 30, à l’espace multiculturel.

Onet-le-Château.

Quine du comité des fêtes de Capelle, à 20 h 30, à L’Athyrium.

Saint-Amans-des-Côts.

Soirée choucroute animée par "Les Baladins du Ségala", à 20 h 30, à la salle polyvalente.

Saint-Christophe-Vallon.

Pièce de théâtre "Climax" par "Vallon de cultures", à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Parthem.

Soirée "stockfish" animée par l’accordéoniste Sylvie Nauges, à 19 heures, salle des fêtes La Gabarre.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

Conférence sur la géologie animée par le géologue "Luc Le Falher-David", à 16 heures, à la bibliothèque.

La Salvetat-Peyralès.

Repas concert avec les groupes "La Banda Bono", "Duo la purée" et "Duo à deux", à la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès.

Concert autour de la chanson occitane, à 15 heures, à La Doline.

Sébrazac.

Quine des chasseurs, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

La Selve.

Quine du comité des fêtes, à 20 h 30, salle des fêtes de Lagarde.

Sénergues.

Apéro-concert avec le groupe "Les Duganels", à 20 heures, salle des fêtes.

Dimanche 4 février

Almont-les-Junies.

Quine du club des aînés, à 14 h 30, salle polyvalente.

Calmont.

Quine du relais paroissial, à 14 h 30, à la salle polyvalente de Ceignac.

Canet-de-Salars.

Déjeuner tête de veau au profit du Téléthon, de 8 h 30 à 13 heures, à la salle des fêtes.

Castanet.

Quine de l’école, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Causse-et-Diège.

Salon du mariage, de 10 heures à 18 heures, au Domaine de l’Asenon.

Centrès.

Quine du comité des fêtes, à 14 heures, à la salle des fêtes de Tayac.

Colombiès.

Quine de la chasse, à 14 heures, à la salle des fêtes de Combrouze.

Cransac.

Concert avec le chœur de Figeac et l’Orchestre de chambre Camérata, à 15 heures, à l’église Saint-Julien.

Entraygues-sur-Truyère.

Concert chorale "voyage autour du monde", à 16 heures, à la salle multiculturelle.

Espalion.

Quine des écoles publiques, à 14 heures, au centre Francis-Poulenc.

La Fouillade.

Quine du club de l’amitié du pays des Serènes, à 14 heures, à la salle des fêtes d’Arcanhac.

Laguiole.

Braderie des commerçants "Laguiole uni", de 10 heures à 18 heures, à l’hôtel-restaurant le Best western.

Luc.

- Ciné-conférence en présence de Jean-Pierre Dalbin, à 15 heures, à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry.

- Vide-greniers de l’école Jacques Prévert, à 9 heures, à l’espace animation.

Meljac.

Petit-déjeuner aux tripous pour la Saint-Blaise, de 9 heures à 13 h 30, à la salle des fêtes.

Naucelle.

Quine du club de basket, à 14 h 30.

Onet-le-Château.

Thé dansant du comité des fêtes des Costes-Rouges animé par Sylvie Pullès, de 15 heures à 19 h 30, à L’Athyrium.

Rodelle.

Quine de l’école, à 14 heures, à la salle des fêtes de Bezonnes.

Rodez.

Quine de l’école Sainte-Procule, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Saint-Geniez-d’Olt.

Quine du foot, à 14 h 30, à la salle de l’espace culturel.

Salles-Courbatiès.

Quine de l’école, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès.

- Concert avec le trio "Recaliu", à 15 heures, à La Doline.

- Quine de l’APE de l’école de Concourès, à 14 h 30, à la salle des fêtes.

Taussac.

Quine du club des aînés ruraux, avec ordinateur, à 14 heures, à la salle des fêtes.

Villefranche-de-Rouergue.

Spectacle avec la compagnie Cavalcade "Bienvenue au bel automne", à 16 heures.

Vimenet.

Quine de la société de chasse, à 14 h 30, à la salle socioculturelle.