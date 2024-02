Environnement : quels sont ces sept départements de l'Occitanie classés dans le top 10 des plus sains de France ?

Selon une étude environnementale, sept des dix départements le plus sains de France, sont situés en Occitanie. Voici lesquels.

Selon une étude de l’entreprise Zava, expert en téléconsultation médicale, il fait bon vivre en Occitanie.

Ainsi sept des dix départements les plus sains de France sont situés en Occitanie. L'enquête dont les résultats ont été publiés ce mercredi 31 janvier 2024, s'appuie notamment sur le nombre d'espaces verts, de centres sportifs, de commerces considérés "sains" et "moins sains", de lieux de baignades, ainsi que sur le taux de pollution.

Les Hautes-Pyrénées et la Lozère sur le podium

Alors que le département des Hautes Alpes est placé sur la plus haute marche du podium, avec une note de "bien être" de (8,10 sur 10), grâce en partie à un faible taux de pollution, les Hautes-Pyrénées (7,75) et la Lozère (7,42), tous deux possédant de nombreux espaces verts et sentiers de randonnées prennent respectivement les 2e et 3e places.

L'Aveyron à la quatrième place

L'Aveyron (4e) avec un score de bien être de 7,39 sur 10, acquis entre autres grâce à ses 19,66 espaces verts pour 100 000 habitants, ses 828 sentiers de trail de randonnée et de course, le Lot (6e), les Pyrénées-Orientales (8e), l'Aude (9e) et l'Ariège (10e) complètent ce top 10.

Au total, le grand nombre d'espaces verts et de baignades et le faible taux de pollution récompensent ces sept départements situés sur le territoire de l'Occitanie.

À noter que sans surprise, Paris se classe loin derrière à la 90e place, en raison de son taux de pollution, le plus élevé du classement, atteignant un score de (8,52).