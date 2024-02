Marcillac-Vallon. Les pongistes aveyronnais à Kervalon

Le club de tennis de table du Vallon a le vent en poupe comme en témoignent les 80 jeunes (un record de participation) qu’il a accueillis lors du 2e tour du challenge départemental organisé en partenariat avec le Comité départemental et financé par le Département.

"Dix clubs étaient représentés lors de cette journée placée sous le signe de la découverte de notre sport dans les règles du respect, de la bienveillance et surtout du plaisir de jouer" indique Laurent Romiguière, le secrétaire de Ping Vallon qui se félicite de ce succès en remerciant particulièrement Éric Demange, juge arbitre départemental qui a géré le déroulement des parties de main de maître. Une réussite qui contribue à la promotion du club qui compte une trentaine d’adhérents avec ses 14 jeunes dont 6 en compétition. Les entraînements, dirigés par Rémi, diplômé d’état et Laurent, éducateur du club, se déroulent au gymnase Pierre Soulages trois fois par semaine, le mercredi pour les adultes, le vendredi et le samedi pour les jeunes. Des manifestations sont proposées toute l’année.

Ping Vallon organise son tournoi "Gérard Durand", ouvert à tous, le lundi 1er avril. Un déplacement est également prévu à Montpellier le 23 mars pour assister au championnat de France de tennis de table. Il est possible de prendre contact avec Ping Vallon aux jours et heures des entraînements : les mercredis à partir de 20 h 30, les vendredis à partir de 18 heures et les samedis à partir de 14 heures. Infos : www.facebook.com/PingVallon.