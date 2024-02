Onet-le-Château. Quatre ans de silence certes, mais le club de maquettes est toujours là !

Quatre années passées entre Covid, soucis financiers, déménagement et aussi perte de membres efficaces ont quelque peu déstabilisées l’équipe.

Certes, les maquettistes sont très souvent gens discrets, ils ne savent pas faire parler d’eux. Mais le club n’est pas resté sans rien faire. Il a voyagé et voyagera un peu partout en France, pour voir d’autres horizons ; il sera ce mois-ci à Bram et à côté d’Orléans, en mai à La Tour du Crieu et normalement, en septembre au Salon International du Modélisme à Orléans.

Si la maquette sous toutes ses formes vous intéresse, alors n’hésitez pas à rejoindre ces passionnés.Vous serez accueilli dans le nouveau local, qu’ils partagent avec le Comité des Fêtes des Costes-Rouges, situé rue des Fauvettes. au cœur des Costes-Rouges.

Et de toutes façons vous pourrez faire la connaissance du monde de la maquette, rencontrer les maquettistes venus de toute la France et admirer leur savoir-faire, les 20 et 21 avril, dans la salle de l’Athyrium sur les Quatre-saisons, commune d’adoption de club depuis plus de 30 ans.