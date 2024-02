Decazeville. Zélia Solis domine la gymnastique aveyronnaise

Chapo

Fin janvier, à Flavin, s’est déroulée la première compétition départementale de gymnastique. En catégorie Fédérale A 18 ans et plus, Zélia Solis se distingue en montant sur la première marche du podium. Cette place lui permet de conserver son titre remporté déjà l’année dernière. Il est à présent temps de retrouver le praticable du club et de travailler pour la suite de la compétition (interdépartemental) qui aura lieu toujours à Flavin, le 9 ou 10 mars, qualificative pour la finale régionale à Colomiers (31).

Zélia réside à Decazeville et a commencé la gymnastique au sein de Gym Bassin à l’âge de 3 ans. Elle a toujours su allier sa scolarité à ses nombreuses activités. Elle doit sa réussite à sa rigueur, son volontariat et sa persévérance. Elle est engagée au sein du club en tant que juge mais aussi plus récemment en tant que sapeur-pompier volontaire au centre de secours du Bassin decazevillois.

Un début de saison plus que prometteur pour Gym Bassin qui ne cesse de voir grandir son nombre de licenciés. Zélia a ouvert le bal des compétitions mais déjà les autres gymnastes se préparent eux aussi pour leurs compétitions ou manifestations pour les plus jeunes. En effet, le club accueille aussi un groupe grandissant de "babys" (dès 18mois) qui se familiarise très tôt avec la pratique de la gymnastique. Les entraîneurs sont enthousiastes face à ce premier résultat et espèrent faire encore parler du club à travers les prochains résultats. Pour l’heure ils savourent la victoire de Zélia et reprennent la préparation gymnique des prochaines compétitrices.