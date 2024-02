Football : Onet décroche un bon point à Bayonne

Samedi, les Castonétois ont su revenir au score et arracher un très bon point à l’extérieur (1-1).

Les Castonétois sont imperturbables en ce début d’année. Samedi en fin d’après-midi, ils sont allés décrocher un nouveau très bon point hors de leurs bases, du côté de Bayonne. Une équipe ne boxant pas dans la même catégorie qu’eux. Au moins sur le plan financier !

Mohimont stoppe un penalty

Toujours invaincus après trois rencontres en 2024, les joueurs de Yoan Boscus n’ont, cette fois, pas réalisé de clean-sheet. Mais après Castanet, ce sont les Bayonnais qui ont été contraints de partager les points avec les Aveyronnais. "Bayonne, c’est costaud. Nous ne luttons pas dans la même dimension. Ils ne joueront pas le maintien. Sur la fin, la rencontre aurait pu basculer en notre faveur, mais nous avons montré une belle force de caractère en recollant au score. Revenir, c’est fort", a lâché un coach Boscus satisfait à l’issue de l’un des plus longs voyages de la saison.

Le premier acte a permis aux Castonétois de mettre leur système tactique en place, bien aidés par leur portier Jorys Mohimont, qui s’est illustré en stoppant un penalty après le quart d’heure de jeu. Toujours dans le coup à la pause, les visiteurs ont malgré tout cédé peu après la 60e. Après une erreur défensive, le Bayonnais Lucber prenait le ballon et allait battre Mohimont de près. Les affaires se corsaient pour les jaune et bleu, pouvait-on alors penser. Mais c’était sans compter sur la force de caractère et de rébellion d’Hugo Bobek et de ses coéquipiers.

Le capitaine Bobek montre l’exemple en égalisant

Le milieu défensif, entré en jeu à la 70e, s’est projeté vers l’avant et a déclenché une frappe de l’entrée de la surface, qui a rebondi sur le poteau avant d’entrer dans la cage (80e). Un moindre mal pour le buteur du jour et les siens qui auraient même pu s’imposer en toute fin de partie avec un peu plus de réussite.

Toujours est-il qu’avec cinq points en trois rencontres, dont deux à l’extérieur, Yoan Boscus et ses joueurs sont toujours dans le coup pour le maintien et semblent avoir bien digéré les fêtes. Des points pris loin d’Onet qui vaudront leur pesant d’or au moment du décompte final. Une confirmation est attendue dans quinze jours du côté d’Argelès. Un nouveau déplacement à aborder avec sérénité et ambition pour les jaune et bleu.