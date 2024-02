Villefranche-de-Rouergue. Serge Gayral vient de sortir son 24e ouvrage en occitan

L’auteur vient de publier un recueil de dialogue, pour défendre la langue et la culture occitane.

Depuis son premier roman en 1996, Serge Gayral ne baisse pas son rythme de publication. Toujours passionné, il vient de sortir son 24e ouvrage, toujours en occitan, "Lenga Parlada, Lenga Vida".

Cet ancien professeur d’Espagnol, à la retraite depuis 15 ans, continue son aventure littéraire. "J’aime écrire sur des thèmes et des styles variés", indique-t-il. "J’ai écrit des romans, des recueils de blague, des traductions en occitan des romans de Cervantès, notamment Don Quichotte. J’aime faire parler mes personnages de manière spontanée".

"Chaque dialogue a son propre thème"

Ainsi, son nouvel ouvrage est un recueil de quarante dialogues et conversations. "Ce sont plusieurs petites scènes qui peuvent se jouer comme au théâtre", ajoute l’auteur. "Chaque dialogue à son propre thème, des échanges de la vie courante, autour d’un café ou sur un banc. J’aborde plusieurs sujets de société".

Comme la majorité de ses ouvrages, l’auteur publie "Lenga Parlada, Lenga Vida" chez l’éditeur Grelh Roergàs, une association qui défend la langue occitane, basée à Rodez.

Une nouvelle aventure

"Je ne compte pas m’arrêter là. Chaque livre est une nouvelle aventure et une démarche pour défendre la langue et la culture occitane", ajoute Serge Gayral. "Si on parle moins l’occitan dans la rue, chaque année de nombreux ouvrages en Occitan sont publiés et il faut continuer à faire vivre la langue. Pour mon prochain roman, je n’ai pas encore d’idées. Mais j’arrive toujours à me creuser la tête pour livrer des histoires originales".

Ouvrage à retrouver à la Libraire Folle Avoine et chez l’éditeur, à l’Ostal del Grelh, 17 bd de la république à Rodez, ou sur commande (grelh.roergas@gmail.com)