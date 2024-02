Tournoi des 6 Nations : le rêve de Grand Chelem s'envole déjà pour les Bleus, sèchement battus par l'Irlande

Cette fois, le suspense ne durera pas : dès la première journée du tournoi des 6 Nations, le XV de France a été balayé par l'Irlande (17-38), au stade Vélodrome de Marseille, vendredi 2 février 2024.

Vainqueur du tournoi avec un 5/5 synonyme de Grand Chelem en 2022, le XV de France devra attendre avant de réaliser pareille performance. En ouverture de cette édition 2024 des 6 Nations, l'Irlande est venue doucher les espoirs tricolores (17-38), ce 2 février.

Le Trèfle se balade, la France à 14

L'impuissance qui a touché l'hôte du dernier mondial n'a pas tardé à profiter aux Irlandais, devants de 10 points au quart d'heure de jeu, et de 14 à la demi-heure (3-17). Une demi-heure durant laquelle Paul Willemse, le seconde ligne tricolore, sera doublement sanctionné : une première pour un jaune, dès la 8e minute, pour un déblayage au niveau du visage du pilier Andrew Porter. Une suivante à 10 minutes de la pause, quand un nouveau plaquage non maîtrisé, cette fois épaule contre tête, sur le troisième ligne Caelan Doris (32e), est synonyme de rouge.

Bonus offensif pour les Irlandais

La réaction des Bleus sur le gong réveille le Vélodrome (10-17), mais l'embellie de Damian Penaud trouvera encore du répondant en seconde mi-temps. Une deuxième partition qui prend des airs de mano-à-mano quand l'essai de Nash, lançant l'Irlande vers une véritable promenade à la 45e minute (10-24) voit Gabrillagues lui répliquer (17-24). L'Irlande est à 14 avec un jaune pour O'Mahony, mais ce vendredi soir, l'Irlande n'a pas laissé de place au doute.

Sheehan et Kelleher passent, à leur tour, en terre promise et parachèvent un succès bonifié, 38-17, en territoire tricolore. Les Bleus, orphelins d'Antoine Dupont et d'Anthony Jelonch notamment, ont vu Reda Wardi se blesser au poignet : le pilier, entré en jeu à la place de Cyril Baille, pourrait manquer le match contre l'Ecosse, le week-end prochain.

Deuxième revers consécutif pour les Bleus

Cette défaite, qui succède donc à l'élimination prématurée en quarts de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (28-29), est la plus lourde de l'ère Galthié. C'est surtout le deuxième revers consécutif pour le XV de France, qui n'avait plus connu pareille série depuis... 2021 ! Les Bleus retrouveront le Tournoi des 6 Nations dès le 10 février à 15h15, en Ecosse.