Luc-la-Primaube. Une soirée sympa à la médiathèque avec des ateliers sur les animaux

Les 8es Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, ont comme objectif d’amener la lecture dans la rue pour donner ou raviver le goût de la lecture auprès d’un large public. Florence Barhélémy, directrice de la médiathèque de La Primaube, et toute l’équipe de bibliothécaires, Géraldine, Émilie et Daisy ont invité samedi dernier les Luco-primaubois ainsi que les habitants des communes avoisinantes à participer à la Nuit de la lecture. Le thème choisi cette année était "Homme – Animal !" De nombreux enfants déguisés en animal, accompagnés de leurs parents ou grands parents ont participé aux différents ateliers proposés autour des animaux : colorier un masque, puzzle, lecture à voix haute, jeux… Le jeu de l’animal magique consistait à utiliser une feuille avec une forme dessinée, de lancer successivement un dé pour obtenir le nombre d’yeux, de bouches, de pattes, d’oreilles, le nez, le pelage, les plumes, les poils, le pelage… à dessiner et ensuite imaginer le lieu de vie de l’animal obtenu. Une soirée sympa particulièrement appréciée par les participants, petits et grands.