Le Truel. Didier Jacquemard s’en est allé

La nouvelle du décès de Didier Jacquemard à l’âge de 64 ans, bien trop tôt, a traversé les rues du village du Truel

Il est décédé un vendredi à l’hôpital du millénaire (Montpellier), où il a été admis le samedi 30 décembre en urgence, et où il a subi deux lourdes opérations en 24 heures.

Malgré tous les soins prodigués par le service hospitalier, le service n’a pas pu le sauver.

Didier a commencé sa carrière à l’usine du Pouget du Truel en tant que dessinateur, puis il est retourné à Montpellier, il a été embauché dans l’entreprise Nicollin ou il y a fait toute sa carrière. Il vivait à Mauguio, et il avait pris sa retraite depuis deux ans.

Il venait de temps en temps au Truel dans la maison familiale pour participer aux fêtes du village et aux vendanges de son cousin Serge. Il adorait ces moments de convivialité et de rencontre avec ses parents et amis dans son village de cœur du Truel. Il a été inhumé au cimetière du Truel, auprès de Marthe et Amédée, ses parents dans la concession familiale.

Condoléances attristées de tout le village, à l’adresse de Christine sa sœur, et de tous ses parents et amis. "Didier, repose en paix".