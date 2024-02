Decazeville. Jean Cazelles va exposer à Aix-en-Provence

Jean Cazelles, incontournable photographe du Bassin, expert du noir et blanc, exposera à la "Fontaine Obscure", espace mythique d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), du 10 février au 13 mars. Il présentera des inédits de la série "Nuits Argentiques & Transistors".

"À l’instar de l’ensemble de mes tirages liminaires souvent exposés et édités sous le titre "Méprises et Faux-semblants", cette digression photographique est le fruit de surprenantes occurrences. Moins fortuits que les premiers, certes, ici desseins d’un cheminement prémédité, ces entremêlements organisés successivement autour de quatre cartes électroniques distinctes, permettent aux nouvelles images de franchir un pas de plus, aux antipodes de la spontanéité, du vécu et de l’instant décisif cher à Cartier-Bresson…", développe l’artiste, avant de poursuivre.

Arpenteur de l’invisible

"Sans totalement gommer le réel ni vraiment le mettre en défaut, l’intercesseur photographe d’hier, devenu arpenteur de l’invisible, se plaît à bousculer ici d’autres certitudes, d’où l’ambivalence et la polysémie de ces images que l’on croit connaître, ou reconnaître, emporté dans l’imaginaire photographique du microcosme au macrocosme."