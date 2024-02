Les aînés du village cultivent avec bonheur leur dynamisme

Ils étaient près de quatre-vingt, il y a peu, dans la salle de la mairie à Saint-Salvadou, venus pour assister à l’assemblée générale de leur association. Dans un premier temps, le président Ficat après avoir adressé ses vœux à l’assemblée se félicita du nombre de cartes déjà vendues en ce début d’année, avec déjà 84 adhésions, le nombre de l’année dernière n’est pas loin d’être atteint.

Il retraça ensuite le déroulement des manifestations de l’année écoulée, et enchaîna avec le programme 2024. Tout d’abord, les voyages prévus : sur une journée, le lundi 27 mai, le château de Milandes et le village de Domme en Dordogne. Sur une journée également, le 24 septembre à Gaillac, les Folies Fermières. Sur 4 jours et 3 nuits, La Rochelle, Royan, Rochefort. Sur 7 jours 6 nuits, La Toscane : Pise Florence, Sienne.

Il donna ensuite les dates à retenir pour les adhérents : Le 15 mars, repas stockfisch, le vendredi 23 août pique-nique au camping du Muret. Le vendredi 13 décembre repas de fin d’année.

Bilan financier déficitaire

Il céda ensuite la parole à René Fort pour le bilan financier. Ce bilan reste pour l’année 2023 bien déficitaire, pour cause de Covid, depuis plusieurs années, le quine n’a pu s’organiser et des changements dans les contrats d’assurance ont créé ces pertes qui ne remettent toutefois pas en danger la santé financière de l’association.

Après tout cela, il était temps de passer aux choses sérieuses, la galette des rois et le petit vin blanc. L’ambiance dans la salle a changé d’un coup, et ils ont pu commencer les discussions sur la météo ou sur les petits enfants qui sont merveilleux. Et comme lors de chaque rencontre, l’après-midi se termina autour d’une table de cartes ou de scrabble.