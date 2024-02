Réquista. Les CM2 en immersion au collège Sourèzes

Les élèves de CM2 des écoles primaires de Coupiac, de Rullac, de Lédergues, de Cassagnes, de Lestrade, de Saint-Jean-Delnous et de Réquista, ont pu vivre une journée de futurs collégiens, accompagnés par les élèves de 6e. Tous ont été réunis dans le gymnase à 9 h 30 où Mme Scié, principale du collège ainsi que Mme Leclercq, conseillère principale d’éducation, ont présenté le déroulé de cette journée et constitué les groupes mixtes. Les élèves de 6e étaient ravis de pouvoir guider et accompagner leurs futurs camarades. La journée fut riche en activités au fil des diverses activités proposées dans diverses matières. La cuisinière en chef et son équipe avaient préparé un menu végétarien. Cette journée s’est terminée par un goûter 100 % maison préparé par l’équipe du self. Une super journée d’échanges qui aura permis aux élèves de CM2 d’appréhender la future rentrée de façon ludique, immersive mais aussi de les rassurer sur cette étape importante de leur scolarité.