Bozouls. Passage de flambeau au club de judo

Le Judo club de Bozouls a dû cesser ses activités suite à l’arrêt pour raison de santé du professeur Michel Kamouha, laissant démunis un nombre considérable de licenciés pendant plusieurs saisons.

Contacté par la municipalité en la personne de Robert Costes en juin 2023, Joël Phénix, 4e Dan et professeur diplômé de niveau 2, acteur incontournable du judo dans le département depuis des décennies et décoré des Palmes d’or de la FFJDA (Fédération française de judo et disciplines associées), a accepté de remettre sur pied le club.

Six mois après, celui-ci est doté d’un nouveau bureau et les cours ont repris pour les jeunes comme pour les adultes (le jeudi de 18 h 30 à 21 heures). C’est Cédric Siccardi, élève de M. Phénix, 3e Dan et professeur fraîchement diplômé, fin technicien et redoutable compétiteur au niveau national, qui sera en charge de dispenser les cours.

Mis en selle par le maître en début de saison, Cédric a été officiellement chargé de la pleine responsabilité de l’enseignement lors de la séance du jeudi 25 janvier qui a réuni des membres des clubs de Bozouls et de Sévérac-le-Château, duquel le nouveau professeur provient.

Tous, enseignants, bureau et licenciés, soutenus par la municipalité et par la Ligue Judo Occitanie, espèrent que leurs efforts conjugués porteront leurs fruits et que les effectifs croîtront rapidement.

Les jeunes judokas de Bozouls qui montrent déjà un potentiel remarquable, seront eux aussi heureux d’avoir de nouveaux partenaires avec qui se perfectionner.

Pour découvrir ou faire découvrir cet art martial aux enfants, il est possible departiciper à un maximum de trois entraînements sans compromis.

Les initiés ou ceux qui sont dores et déjà convaincus, peuvent s’ inscrire à tout moment en cours de saison, en bénéficiant d’une remise sur le prix l’adhésion. Dans le code moral du Judo, il est écrit : "L’amitié : c’est le plus pur des sentiments humains".

Gageons que ce principe sera au cœur de cette nouvelle aventure.

Contact Judo Club : judoclubbozouls@gmail.com Tel : 06 11 28 38 03