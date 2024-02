Comps-la-Grand-Ville. Une Mam va bientôt ouvrir ses portes

Nicolas Massol, maire, a présenté ses vœux et ceux de l’ensemble de la municipalité aux personnes invitées, le sénateur Alain Marc, le président de la communauté de communes. Yves Regourd, la conseillère départementale Nathalie Puel, les agents communaux, commerçants, artisans et associations, "Les forces vives de la commune" comme il a l’habitude de les désigner. Il a cité quelques associations particulièrement actives au sein de la commune, Toutaki et son éventail d’activités diverses ; les conscrits et le comité d’animation pour les fêtes estivales ; les Randonnaïres qui organisent trail, VTT et randonnées ; l’ADMR qui a créé un partenariat avec le foyer logement de Salmiech, les chasseurs qui régulent la faune sauvage.

Le maire a également mis l’accent sur les agriculteurs : "Je mettrai en avant l’agriculture en pleine crise et mon soutien aux agricultrices et agriculteurs."

Il a poursuivi en nommant de nouveaux employés municipaux qui sont venus rejoindre les rangs de la mairie, Colbert, agent technique, Laurine, nouvelle. Atsem, Sylvie à la gestion du point Poste et en soutien administratif.

Travaux et réalisations diverses

Puis il est passé aux différents travaux de 2023 : finalisation de la sécurité routière à l’entrée du village, nouvelles constructions et achèvement de l’adressage sans oublier le nouveau logo de Comps réalisé par Maxime. En ce qui concerne la voirie, Nicolas Massol a tenu à préciser qu’en raison de l’augmentation des prix tous les travaux prévus n’avaient pu être réalisés, donc remis à 2024. Les travaux de la salle des fêtes arrivent à leur terme puisque le mois de février devrait signifier l’achèvement des travaux.

Le maire cite également la réfection de la cour de l’école, l’aménagement de la voirie et la mise en place de l’éclairage public au lotissement Bellevue, en partenariat avec le Département, la sécurisation de Pont de Grandfuel, sachant que "sur cet axe routier circulent jusqu’à plus de 2000 véhicules par jour". Il ajoute à cela : la concrétisation de l’achat d’un nouveau terrain pour un lotissement, la réhabilitation du presbytère, la mise en place d’une étude de travaux de réfection de voirie, de sécurisation et d’embellissement dans le secteur de la Vidarie, de la rue du Balat, rue des Charpentiers. La bataille juridique toujours en cours contre le projet éolien avec le soutien du PETR et la communauté de communes du Pays de Salars. La création prochaine d’une Mam à la Maïre de Dius (maison assistante maternelle) en partenariat avec deux porteuses de projet : Amélie et Carine, habitantes de Comps.

Nathalie Puel a ensuite pris la parole pour notamment revenir sur l’intérêt qu’elle porte à l’ADMR pour l’ouverture des activités du foyer logement du Théron aux personnes de l’extérieur.

Yves Regourd est revenu sur les aides possibles de la Caf et de la MSA pour la Mam, sur les nouvelles règles de tris étendues à toute la communauté des communes, sur le nouveau PLUi et sur le transfert des compétences de l’eau et de l’assainissement. Enfin le sénateur, Alain Marc a cité en exemple la Mam de Saint-Rome-de-Tarn bien subventionnée et donné quelques pistes pour réaliser celle de Comps. Il a assuré les habitants du soutien du Sénat sur les divers projets. Le pot de l’amitié a clôturé la soirée dans une belle ambiance…