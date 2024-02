Agglo de Rodez : cirque hors les murs avec la MJC sur l’omniprésence des écrans

Quatre représentations sont proposées dans l’agglomération autour de ce spectacle proposé par la MJC Rodez.

La MJC de Rodez-Théâtre des 2 Points propose le spectacle de cirque "Nous, on n’a rien vu venir", de la Cie La Supérette, du 6 au 9 février, en partenariat avec les communes de Rodez agglomération

Nous, on n’a rien vu venir est une performance spectacle participative un brin "folichonne" voire même complètement déjantée par moments, où deux interprètes circassiens se livrent à un match grotesque et doux autour d’un agrès de cirque qui n’en est pas un : un téléviseur.

La Supérette est partie de l’idée de s’amuser avec des bidouilles technologiques et a mis le paquet sur le numérique. En fait, sans trop vous spoiler, ils ont remis un écran au centre de l’histoire et reconstituent une sorte de studio de cinéma dans un espace de 3 par 3 avec un fond vert ou bleu, une télé à leurs côtés et s’amusent à détourner les techniques de cirque à travers toutes sortes de jeux d’incrustation dans l’image.

"Quand je me réveille d’habitude sans réfléchir je prends mon téléphone et je commence à le consulter. En fait c’est comme un petit coma… Il y a quelque chose d’addictif dans cette absence, on existe plus quand on fait défiler son écran et il y a quelque chose de très agréable là-dedans une perte absolue de soi quand tu scrolles ton écran…"

Tout cela questionne les rapports aux écrans et à l’ultra connectivité des vies. Bien sûr, ils ne font pas que rentrer dans l’écran… Ils ont trouvé pleins d’autres choses cocasses mais on ne veut pas tout vous raconter, il faut quand même qu’on conserve un peu d’éléments de surprise ! Quelle histoire n’est-ce pas ? Une chose est sûre là-dedans, c’est que le titre est définitivement bien senti…

Le programme

Mardi 6 février, à 19 heures à la salle d’animation de Balsac ; mercredi 7 février à 19 heures à la salle du champ du moulin de Sainte-Radegonde ; jeudi 8 février à 19 heures à La Doline à Sébazac ; vendredi 9 février à 19 heures à la MJC de Luc-la-Primaube.

Un spectacle à découvrir en famille dès 6 ans. Durée 45 minutes. Tarifs : 10 € plein, 8 € réduit.

Réservez vos places à l’accueil de la MJC de Rodez, au 05 65 67 01 13, sur www.mjcrodez.fr ou sur place le soir du spectacle.