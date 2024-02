Face à une demande toujours plus grande, les Restos du cœur de l'Aveyron inaugurent leurs nouveaux locaux

L'association s'installe au 161 de la rue Nicolas-Appert à Bel-Air à Rodez. Dans des locaux anciennement occupés par l'entreprise Thermisol.

La quête a été longue, mais ça y est, les Restos du cœur de l'Aveyron ont trouvé leur nouveau chez-soi. Jusque-là basée entre l'avenue de Paris pour leur siège, et à Saint-Eloi pour le centre de stockage, l'antenne départementale prend un nouvel envol. Direction Bel-Air, toujours à Rodez donc, au 161 de la rue Nicolas-Appert, dans des locaux qui appartenaient autrefois à l'entreprise Thermisol.

Et l'inauguration, organisée ce samedi 3 février, a prouvé les besoins pour l'association de tels locaux. Car avec 11 centres locaux et des camions itinérants, les besoins sont toujours plus grands. Même en Aveyron, département rural au contexte économique plutôt positif, que l'on peut penser éloigné de la pauvreté. "En deux ans, nous comptons une hausse des bénéficiaires de 72 %. L'année passée, nous avons distribué 655 tonnes de denrées et 820 000 repas...", énumère Aline Rivière, présidente départementale.

Une portée régionale

Alors, disposer d'un tel lieu est essentiel. Puisqu'il permettra au comité d'héberger sur le même site son siège, et son centre de stockage départemental. Qui détiendra même une portée régionale. De par sa taille, il pourra stocker certaines denrées à destination du Tarn et de la Lozère.

En détail, une vaste aire de stockage est aménagée, contenant notamment trois chambres froides. Cet espace permet d'accueillir toutes les ressources, qu'elles proviennent de différents pays d'Europe, d'achats réalisés par l'association nationale, de ramasse dans les supermarchés ou de dons privés.

C'est ensuite que les bénévoles du centre s'organisent, et chargent leurs camions en fonction des besoins des centres répartis aux quatre coins du département.

130 000 € de fonctionnement

En tout cas, lors de son discours, Aline Rivière a bien sûr tenu à "remercier" les 390 bénévoles aveyronnais, œuvrant pour le bon fonctionnement de l'association, tout comme les nombreux partenaires des Restos, collectivités, fédération nationale et mécènes, permettant de tels aménagements. "Sans ça, on ne serait rien", s'est-elle émue.

Car une telle infrastructure demande des frais de fonctionnement de 130 000 € selon les estimations de la présidente... Alors que sur place, quelques travaux restent encore à faire.

Présentes en nombre, de nombreuses figures politiques locales représentant les collectivités - Etat, Région, Département, Agglo et Ville -, ont en tout cas affirmé la nécessité du travail de l'association. Le maire de Rodez Christian Teyssèdre soulignant par exemple les travaux des Restos pour "lutter contre toutes les formes d'exclusion", ou le député Stéphane Mazars mettra en avant la solidarité aveyronnaise par "une collecte plus importante que l'année passée, malgré un contexte toujours plus difficile". Quant à elle, Aline Rivière terminera sur une maxime plus que symbolique pensée par le fils de Coluche : "Nous sommes malgré tout le seul restaurant qui souhaite fermer."