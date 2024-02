Villefranche-de-Rouergue. Les bons résultats des jeunes du club

Sarah Calado, 6e en Nationale 2. : Fin janvier, se déroulait le 3e tour de Nationale 2, minimes filles à l’Isle-sur-Tarn. Compétition individuelle qui regroupe les meilleures filles minimes de la région de l’Occitanie et de la nouvelle Aquitaine. La Villefranchoise Sarah Calado prenait la 6e place, une performance qui lui permet de se maintenir à ce niveau de la compétition.

Axel Batut, sixième en Pré-national cadets. Lors du 3e tour Pré-National Cadet à Montauban, le jeune Axel Batut finissait à la 6e place de ce Critérium. Une belle performance, quelques regrets tout de même, après avoir raté d’un fil la qualification pour la demi-finale. Le lendemain à Montauban, Jean-Christophe Batut terminait à la 25e place du Critérium en Pré-national séniors.

Mathias Faugieres vainqueur en juniors. Lors du critérium départemental jeune à Marcillac, en juniors, une belle victoire de Mathias Faugières. Il jouera au prochain tour en Pré-national. Elric Mendes finissait à la 3e place et Nicolas Isnard à la 4e place toujours en junior. En cadet, très belle 3e place de Solal Pibarot-Verdier, Dylan Crantelle 9e place.

Défaite pour l’équipe fanion

Samedi 3 février, l’équipe I du Ping-pong club villefranchois se déplaçait en région toulousaine, au Toac (tennis de table). Rencontre qui comptait pour la deuxième journée de Championnat de Régionale 1, phase 2. Un nouveau défit pour les hommes de Jean-Christophe Batut, un vrai combat sportif, toujours dans le respect des règles du sport. Défaite malheureuse (9-5) pour l’équipe I, malgré tout, on peut retenir une osmose entre les joueurs Villefranchois. Une équipe qui se construit de match en match, avec le mélange des jeunes Axel et Thibaut et l’expérience de Gilles, Bastien, Jean-Christophe.