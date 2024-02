Villefranche-de-Rouergue. Lourde défaite des seniors à Cahors, les filles victorieuses

D’entrée de jeu, les Villefranchois sont dominés par le rythme et la pression des Cadurciens. Tant en attaque qu’en défense, ils subissent et n’arrivent pas à dérouler leur jeu.

Au fur et à mesure des minutes, le doute, déjà, s’installe et Cahors en profite en s’imposant pour finir le premier quart-temps 27-10. Toutefois, les joueurs de Vincent Da Silva, essaient de réagir. Grâce à un changement de défense, passant d’une individuelle à une zone, ils arrivent à réduire l’écart. Fin du deuxième quart-temps 37-27.

Léger sursaut

Au début du troisième quart-temps, léger sursaut puisque le BBV revient à 7 points mais l’adresse de l’équipe de Cahors est impressionnante face à une défense trop passive, pas assez réactive. L’écart se creuse encore un peu plus. Score 65-43. Les Villefranchois, dans le quatrième quart-temps, n’y croient plus. Ils subissent le jeu de Cahors, sans pouvoir réagir. Les bleus sont fatigués physiquement et psychologiquement. La fin du match est sifflée sur le score de 89 à 69.

Les bleus doivent oublier cette lourde défaite et de nouveau se remotiver pour affronter l’équipe de Montastruc, samedi à 20 h au gymnase Robert Fabre.

Marqueurs : Adam 11 pts, Hugonnet 6 pts, Harraoui 4 pts, Dieng 9 pts, C D’Ambrosio 15 pts, F D’Ambrosio 4 pts, Germain 12 pts.

À noter 2 belles victoires : les SG2 contre Olemps (64-55) qui sont 2e du championnat et les SF contre Alba (68-42).

Autres résultats

- SG3 contre Bozouls Laissac 53- 63, défaite ; UM11 contre Rignac 32-16, victoire ; U13F contre Olemps 36-24, victoire ; U15F contre St-Nauphary 24-81, défaite ; U15M1 contre Rignac 44-69, défaite ; U18F contre Pamiers 54-76, défaite.

- U17M1 contre Montauban 34-77, défaite.