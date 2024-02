Le Nayrac. Un beau moment musical avec le Conservatoire départemental

Le Conservatoire de l’Aveyron musique et théâtre, avec le soutien de la communauté de communes Comtal lot et Truyère et de la mairie du Nayrac a présenté son concert "Promenons-nous dans les bois". Il s’agissait bien d’instruments de la famille des bois (hautbois, clarinette, basson, cor, flûte, saxophone) qui ont été présentés par leurs interprètes avec des détails sur leurs origines, leurs évolutions et la façon de les faire jouer… Ensuite, place au concert avec trois œuvres : "Suite d’après Corrette" de Milhaud, "Printemps" et "Pierre et le loup" de Prokofief.

Pour cette dernière interprétation, l’histoire était contée avec talent par l’une des musiciennes et enchantait le public. À la fin de la séance, les spectateurs (en particulier les enfants) étaient invités par les musiciens à venir voir de près les instruments et à poser des questions. D’autres concerts avec d’autres instruments suivront à Entraygues, Espalion dans les mois qui viennent…