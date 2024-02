Saint-Christophe-Vallon. Un stage de théâtre à La Diligence

L’association Lusine propose un stage de théâtre du 15 au 17 février au café-théâtre La Diligence à Nuces. Animé par Lionel Salmon, comédien professionnel, ce stage a pour thème "les écritures de plateau" En arts du spectacle, on désigne par écritures de plateau celles qui ne partent pas d’un texte préalable, mais se construisent au fil du travail des répétitions et directement sur scène. "Des auteurs, des metteurs en scène utilisent cette voie pour créer in situ un spectacle, plutôt que d’aller puiser dans les textes du répertoire", indique Lionel Salmon. "Le travail aboutit à des spectacles assez savoureux où l’imaginaire et la créativité des comédiens sont sollicités", précise le comédien qui a souvent expérimenté et utilisé cette démarche qui s’appuie sur l’improvisation et implique des allers-retours continus entre le plateau et la table. Le stage se déroulera de 9 heures à 18 heures avec une pause méridienne (amener son panier-repas). Les comédiens stagiaires présenteront leurs créations au public vendredi 17 février, dernier jour du stage. Renseignements et inscriptions : Lionel Salmon 06 32 48 59 22