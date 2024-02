Naucelle. Le club de pétanque est de retour

L’après-midi a démarré par un joli concours en doublettes à la mêlée en trois parties, concours remporté par Steven Rehaut, suivi de Francis Page et Claude Salinier, puis s’est tenue la réunion de rentrée, Les co-présidents Alain Assié et Grégory Portal ont accueilli les nombreux licenciés présents. Il est à noter que le club s’enrichie de joueurs et joueuses. Le nombre de licenciés à ce jour est de 43, encore une belle progression, le club attire et ce n’est pas fini. Chaque nouveau licencié s’est présenté

Puis, tour d’horizon du programme sportif : le club a été désigné pour accueillir les éliminatoires du championnat départe- mental doublettes du secteur de Rodez le 17 mars. En championnat des clubs, que ce soit en vétérans, open et jeu provençal, le Pétanque-club naucellois sera représenté ; il en sera de même en Coupe de France pétanque et jeu provençal.

à cela se rajoute le challenge du Ségala, challenge qui passera à 24 équipes, un gros succès l’an dernier.

La structure compte organiser d’autres challenges et concours comme les estivales d’été tous les jeudis en juillet et août, Une doudoune à capuche et manches amovibles a été présentée aux licenciés, deux sponsors verront leurs logos inscrits.

Un apéritif dînatoire a clôturé ce bel après-midi. Pour tous renseignements et inscriptions, merci de contacter Alain Assié au 06 29 55 48 54.