Onet-le-Château. Tous les gourmands étaient au rendez-vous des crêpes

Il est des moments de convivialité et de partage que pour rien au monde on ne louperait : cela peut-être pour un échange autour d’un thème commun, pour une animation avec d’autres structures, pour partager des savoir-faire, mais cela peut-être aussi des moments gourmands, comme ce fut le cas ce lundi, avec cette dégustation de crêpes, pour laquelle le café associatif avait fait le plein de gourmands.

Car c’est bien cela l’essence même d’un café associatif, fédérer autour d’un lieu et surtout créer du lien social, car tous ont dégusté certes, mais ont aussi participé, les uns en sucrant ou "chocolatant" les crêpes, les autres en préparant les boissons et d’autres encore pour servir et le tout, dans un joyeux brouhaha qui faisait plaisir à voir (ou plutôt à entendre), un vivre ensemble qui n’est pas un vain mot, mais une réalité.

Et tous se retrouveront ce lundi à 14 h 30, pour une animation avec le CPIE et une même envie de partage.