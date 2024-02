Avec une simple boussole, encore une Aveyronnaise prête à parcourir 6 000 km en 4L

Un tandem "aveyronno-breton" rejoint la grande caravane des participants (ils étaient 2 500 en 2023) à cette 38e édition de ce raid solidaire, mais en équipe.

Un défi à la fois sportif et humanitaire. Après un an de préparation pour la 4L Trophy 2024, Ingrid, âgée de 28 ans et originaire d’Aveyron, et Clara, 27 ans, originaire de Bretagne, s’engagent dans cette course au profit de l’association "Les enfants du désert".

Leur 4L a été baptisée Simone, ce qui a inspiré le surnom de leur équipage, les Simonettes. Ce duo 100 % féminin portera le dossard 482 et rejoindra la ligne de départ le 15 février pour un raid qui traversera l’Espagne, le Maroc et son désert. Elles auront pour seul matériel une boussole, et leur sens de l’orientation !

Durant toute l’aventure, Ingrid et Clara mettront à jour leurs réseaux sociaux grâce auxquels elles se sont rencontrées (sur Facebook et Instagram : Les Simonettes Ensablées). Fières de participer à ce défi pour leur association, elles déclarent : "C’est un raid qui nous a tout de suite plu pour son côté aventure, un défi sportif mais surtout humanitaire".

"Les Enfants Du Désert" est une association qui œuvre en Mauritanie, un pays d’Afrique, où le peuple est très pauvre : un tiers de la population vit en effet sous le seuil de pauvreté. Ses principaux objectifs sont de lutter contre la malnutrition, d’assurer un suivi sanitaire et de mettre en place des activités pour les enfants. Rendez-vous le 15 février pour le départ des Simonettes.