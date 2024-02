Baraqueville. Espoir foot 88 en finales futsal

Les couleurs "rouge et blanche" d’Espoir foot 88 seront bien représentées aux finales futsal.

Les seniors féminines et les U12-U15 féminines se sont qualifiées pour celles du 3 mars à Villefranche. Les U17 le 11 février à Rignac. Les U13 le 25 février à l’Amphithéâtre de Rodez (1 équipe en niveau 1) et le 11 février à Sévérac (2 équipes en niveau 2). Les U11 le 25 février à l’Amphithéâtre (1 équipe en niveau 1) et le 11 février à Saint-Geniez (1 équipe en niveau 2). Le club organise aussi les traditionnels tournois futsal U7, U9 et U10 aux gymnases de Baraqueville avec près de 200 jeunes présents sur chaque tournoi : samedi 10 février pour les U10, dimanche 11 février pour les U9, samedi 24 février pour les U7.