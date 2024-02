Espalion. L’avenir des "Amis du pont vieux" en jeu

L’association "Les amis du pont vieux" a tenu récemment son assemblée générale, salle Recoules.

Près de cinquante participants ont assisté à cette réunion. Dans son discours d’accueil, la présidente Claudine Bussetti a souligné l’importance des futures manifestations organisées par l’association et a encouragé la participation de tous. La présidente a rappelé l’engagement de l’association depuis sa fondation à promouvoir les liens d’amitié et à lutter contre l’isolement des personnes âgées – une mission qu’elle entend poursuivre avec détermination.

Après avoir constaté que le quorum était atteint, la présidente a exprimé des remerciements à la municipalité pour son soutien continu, manifesté à travers une subvention annuelle ainsi que la mise à disposition et l’entretien gratuit de la salle située au 21 rue Arthur-Canel. Elle a également évoqué la diminution progressive du nombre d’adhérents au fil des années, passant de 240 en 2012 à 85 en 2023, avec une moyenne d’âge des adhérents de 81 ans. Cette tendance à la baisse s’explique par divers facteurs tels que le vieillissement de la population, les difficultés de déplacement, les admissions en maison de retraite, les problèmes de santé et le manque de nouveaux adhérents. Elle a également rendu hommage à Albert Malaret, décédé en 2023, et a exprimé une pensée pour sa famille.

Retour sur l’année 2023

Puis, la secrétaire Renée Durand a exposé le bilan des activités de l’année 2023, soulignant les moments significatifs tels que la tenue de l’assemblée générale en février, qui a rassemblé 52 membres. Lors de cette réunion, le nouveau nom du Club a été approuvé par une majorité de voix. Parmi les activités marquantes de l’année précédente, plusieurs repas ont été organisés, attirant un nombre considérable de participants, tout comme le quine annuel et la participation active à la journée des associations. En ce qui concerne les activités hebdomadaires, la salle rue Arthur-Canel accueille entre 14 et 24 adhérents pour des jeux de société variés chaque mercredi, de 14 heures à 17 heures. Il est à noter toutefois que la salle reste fermée pendant les périodes de vacances scolaires.

Programme du premier semestre 2024

Ensuite, la secrétaire a dévoilé les événements prévus pour le premier semestre de l’année. Le dimanche 21 avril, une vente de vêtements et de maroquinerie d’occasion, appelée "vide-dressing", se déroulera à la salle Francis-Poulenc. De plus, une sortie d’une journée est prévue, dont la date et le lieu seront confirmés ultérieurement.

Enfin, pour célébrer la fête des mères et des pères le jeudi 30 mai, un repas festif aura lieu à l’espace restauration du Village vacances "Aux portes des monts d’Aubrac".

Bilan financier et augmentation tarifaire

Enfin, la trésorière Catherine Krauss a présenté le rapport financier 2023. Les comptes de l’association affichent un léger excédent après une année 2022 déficitaire. Elle a signalé une augmentation du tarif de la carte d’adhérent de 2 € en 2024, portant le prix à 20 € au lieu de 18 €, en raison notamment des coûts liés à l’assurance et aux frais de la Fédération.

L’avenir de l’association en jeu

À la clôture de la séance, Claudine Bussetti a lancé un appel urgent pour attirer de nouveaux bénévoles, soulignant le manque criant de membres au sein du bureau. Si aucun volontaire ne se manifeste en 2024, l’association risque d’être dissoute à la fin de l’année. En attendant, le bureau sortant est reconduit.