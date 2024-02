Luc-la-Primaube. Rando évasion au col du Soulor

Les seize paires de raquettes étaient pourtant prêtes pour ce séjour hivernal de 3 jours dans les Pyrénées, mais la météo en a décidé autrement. Faute de neige, c’est chaussures de randonnée au pied, et sous un soleil quasiment printanier que les randonneurs du club de Rando évasion se sont élancés sur les pentes pyrénéennes.

Le premier jour, c’est depuis le col du Soulor et après un pique-nique près de leur gîte que le groupe a démarré une randonnée en boucle vers le lac de Soum, le col de Soum et le col de Bazès dominé par le pic du même nom avec de magnifiques points de vue à 360° sur les sommets enneigés.

Le deuxième jour, leur guide pyrénéen Lionel leur a fait découvrir une belle randonnée en crêtes au-dessus du village de Sère-en-Lavedan, près d’Argelès-Gazost. Pour le dernier jour, c’est dans le cadre de Hautacam que le guide les a conduits pour une randonnée en boucle avec un panorama exceptionnel sur la chaîne pyrénéenne : brèche de Roland, Taillon, Néouvielle et tant d’autres. Les participants à cette escapade dans les Pyrénées remercient vivement Lionel pour son expérience de la montagne et ses explications sur la flore et la faune, notamment sur l’ours des Pyrénées. Le groupe a également fortement apprécié le confortable gîte du col du Soulor ainsi que le dynamisme et la gentillesse de leur hôte Valérie. Tous ces ingrédients ont fait de ce séjour un bon moment de détente de dépaysement et de convivialité.