Rugby : Stéphane Floirac quittera la présidence du club de Rodez en fin de saison

Le dirigeant du Rodez rugby laissera la main à Thomas Lacombe en fin de saison.

Une page va bientôt se tourner à la tête de Rodez rugby. Stéphane Floirac, l’une des figures de la renaissance du club du Piton après la liquidation judiciaire du Stade Rodez Aveyron en 2019, va quitter le poste de président. Il laissera la main en fin de saison, après cinq ans à la tête des sang et or.

Cette décision a été prise depuis de longs mois. "J’en avais informé le comité directeur en septembre-octobre", indique-t-il. "Quand je me lance dans quelque chose, je ne fais pas dans la demi-mesure. Je m’étais beaucoup investi dans le projet et j’ai ressenti un coup de fatigue durant l’été, qui s’est prolongé à l’automne, poursuit celui qui ne cache pas avoir été transplanté d’un rein il y a plus de 20 ans. J’ai pris une décision raisonnée, il faut que je fasse attention à moi."

Un président bâtisseur

Le nom de son successeur est déjà connu. Le comité directeur a approuvé, lors de sa réunion de lundi 5 février, que Thomas Lacombe sera le prochain président. "Un vote à l’unanimité", se félicite l’actuel occupant du poste. Cette décision doit toutefois être entérinée lors de l’assemblée générale de fin de saison. D’ici là, les deux hommes travailleront de concert, afin d’assurer au mieux la transition.

En attendant de connaître l’épilogue sportif de la saison ruthénoise, la présidence de Stéphane Floirac portera la marque du renouveau. Il a pris part activement à la constitution d’un club en quelques semaines seulement, ce qui avait pour objectif premier de préserver l’école de rugby, où deux de ses fils, Ethan et Nathan, étaient alors licenciés (ils sont toujours au club aujourd’hui). "à ce moment-là, on ne savait même pas si on pourrait aligner une équipe senior, rappelle-t-il. Quand on a fait les premiers dossiers devant la Ligue et la fédération, on avait seulement dix joueurs qui pouvaient potentiellement nous rejoindre. C’était un peu rock and roll !"

Finalement, le Rodez rugby avait réussi à agglomérer assez rapidement les bonnes volontés et a pu repartir en Promotion honneur dès 2019. "Je me suis aperçu que quand on fait face à de gros problèmes, on arrive à rassembler les gens", résume le dirigeant.

"Belle aventure humaine"

La suite n’a pas toujours été de tout repos non plus, car si les sang et or ont obtenu deux montées jusqu’à la Fédérale 3, les dirigeants ont aussi dû faire face aux années Covid, avec deux saisons interrompues prématurément. "C’est une belle aventure humaine, enrichissante grâce à toutes les rencontres que j’ai pu faire", savoure Stéphane Floirac, qui ne va pas pour autant totalement disparaître du paysage. "Je ne serai plus dans le comité directeur, dit-il. Mais je pourrai agir dans l’arrière-cour, si Thomas a besoin de moi sur des missions spécifiques."