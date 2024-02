CARTES. Premier week-end des vacances de février : ces routes très fréquentées à éviter vendredi et samedi

Voici où et à quelle heure vous risquez de vous retrouver au milieu de nombreux vacanciers sur les routes.

Les vacances de février commencent vendredi soir pour la zone C (Occitanie et Île-de-France). Quelques difficultés sont à prévoir sur les routes pour ce premier week-end de repos.

Dès vendredi 9 février 2024, Bison Futé suggère aux automobilistes de quitter l'Île-de-France avant 14 heures. Les conditions de circulation pourraient être délicates sur l'A7 entre Lyon (Rhône) et Orange (Vaucluse) de 16 heures à 18 heures, ainsi que sur l'A43 entre Lyon et Chambéry (Savoie) en soirée de 18 heures à 20 heures. Prudence également dans la Loire sur l'A72, entre Nervieux et Saint-Etienne, de 16 heures à 18 heures.

Bison Futé anticipe un trafic important sur les agglomérations de Toulouse (Haute-Garonne), Montpellier (Hérault) et Paris, surtout en période de pointe entre 16 heures et 20 heures.

Où des embouteillages sont à prévoir vendredi. Bison Futé

Les prévisions pour samedi

Samedi 10 février 2024, la situation sera toujours un peu compliquée autour de Toulouse et Montpellier, et le trafic devrait être encore plus intense en direction des massifs montagneux.

Mieux vaut éviter l'A6 entre Auxerre (Yonne) et Lyon (Rhône) de 7 heures à 14 heures, l'A43 entre Lyon et Chambéry (Savoie) de 10 heures à 16 heures, et la RN85 entre Grenoble (Isère) et Gap (Hautes-Alpes).

Où des embouteillages sont à prévoir samedi. Bison Futé

Les dates des vacances

Les vacances de la zone C débutent samedi 10 février jusqu'au lundi 26 février. La semaine suivante, cela sera au tour de la zone A de partir en vacances le 17 février jusqu'au 4 mars. La zone B conclut cette période du 24 février jusqu'au 11 mars.