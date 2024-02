Camjac. Coupe d’Aveyron : seniors et féminines dans la course

Le 2 février dernier a eu lieu le tirage des quarts de finale de la coupe d’Aveyron où le FCN est encore engagé avec les seniors 1 et les féminines ! L’équipe fanion défiera le FC Comtal le 24 février au stade des Laurines tandis que l’équipe féminine FCN-FSRS recevra Vabres-l’Abbaye le week-end des 16 et 17 février. Deux chocs qui vont tenir leurs promesses, les 2 équipes ayant toutes deux leurs futurs adversaires dans leur championnat respectif. Les joueurs et joueuses "jaune et noir" comptent sur votre soutien.

Racing club naucellois

Dimanche 11 février, à 15 heures, au stade des Laurines, le Racing club naucellois, actuellement second de sa poule recevra l’équipe de Septfonds (Tarn-et-Garonne). Les partenaires du club se retrouveront autour d’un déjeuner à la fourchette à la salle des 2 Viaducs avant la rencontre.

Thé dansant du comité d’animation

Le comité d’animation naucellois organise un thé dansant dimanche 18 février à partir de 16 heures et jusqu’à minuit. L’animation sera assurée par l’Accordéon club de Réquista. L’occasion de passer une agréable soirée dans une ambiance amicale et conviviale.