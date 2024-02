Espalion. "La vie des habitants de l’Aubrac d’hier et d’aujourd’hui"

La communauté de communes Comtal accueille ce dimanche, au Cayrol, la compagnie L’Excentrale pour la projection de "La vie des habitants de l’Aubrac d’hier et d’aujourd’hui", suivie d’un débat.

Réalisé à partir des images audiovisuelles d’enquêtes RCP Aubrac de Jean-Dominique Lajoux, chercheur au CNRS, ce rendez-vous, dimanche 11 février à 16 heures, à la salle des fêtes du Cayrol, sera suivi d’un débat.

La compagnie L’Excentrale s’installe une semaine sur le territoire de la communauté de communes, à la rencontre de ses habitants, puisant ainsi de l’inspiration pour sa création "L’Aubrac fantôme".

De 1964 à 1967, dans le cadre d’une mission scientifique du CNRS, le plateau de l’Aubrac se trouve sillonné par les photographes, sonographes, cinéastes, chercheurs, qui saisissent chansons, musiques, temps de travail, temps de fêtes, contes et témoignages. La vie des Aubraciens est imprimée en boucle sur des bandes magnétiques conservées à Paris : c’est l’enquête RCP Aubrac. Faisons un grand bond dans le futur : nous voilà en 2085, après que les bouleversements climatiques et les exodes urbains ont généré l’implantation de "premium", et provoqué l’expropriation et l’expulsion massives des populations rurales de France. La mémoire des autochtones du Massif central s’est peu à peu éclipsée.

Cette création hybride raconte une histoire de scientifiques et de sauvages, comme dans "l’Afrique Fantôme" de Michel Leiris, ou une histoire de cow-boys et d’Indiens d’ici, qui, mettant bout à bout fragments de réalités agricoles et bribes de mythologies paysannes, ou l’inverse, souhaite mettre en musique le rapport qu’entretiennent l’homme et son pays natal, et leurs destinées croisées.

La compagnie l’Excentrale, en résidence au Cayrol du 11 au 17 février, va à la rencontre des Ehpad et d’associations pour échanger et collecter des témoignages sur la vie de nos territoires ruraux d’hier et d’aujourd’hui.

Le savoir-faire des anciens,

un bien précieux à conserver.