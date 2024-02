Rodez. La Ville et la MJC lancent un concours photo "olympique"

"Les anneaux citoyens 2024" : c’est le thème du cocnours photo lancé copnjointement par la Ville et le club photo de la MJC pour célébrer paris 2024.

Durant l’été, la place de la Cité sera ornée d’une exposition photo dédiée aux jeux olympiques. Mais on ne sait pas à l’heure qu’il est à quoi elles ressembleront. Et pour cause, ces photos n’ont pas encore été prises !

Cette exposition sera en effet issue du concours photo lancé conjointement par la Ville et le club photo de la MJC. Un concours photo baptisé "Les anneaux citoyen 2024". Les amateurs de photo qui veulent y participer sont invités à saisir des instants liés aux diverses animations sportives qui se dérouleront dans l’agglomération dans le cadre des "anneaux citoyen", animation en lien avec Paris 2024 bien évidemment.

Cinq thèmes ont été arrêtés. "Sport et valeurs" où doiut être mis en exergue ces valeurs qui vont au-delà de la discipline spécifique pratiquée ; Sport au féminin, histoire de rappler que la pratique féminine, considérée même comme déviante au début 1900, porte toujours certaines stigmatisations et est encore sous médiatisée ; "Sport et dépassement de soi", pour rappler que que la pratique du sport, c’est aussi avoir le goût de l’effort ; "Sport et générations", acr le sport ne se pratique pas seulement dans le cadre de clubs ou dans une optique de compétition, il se pratique partout et à tous âges ; "Sport et solidarité", le sport étant un vecteur de partage et d’acceptation de la différence qu’elle soit physique (handicap), sociale, ethnique ou culturelle.

Le concours est ouvert aux photographes amateur, qui devront rendre leurs clichés avant le 31 mai à minuit. Un jury composé de trois hommes et trois femmes, reprsentant la municipalité et la MJC, désigneront les quizne finalistes qui pourront, entre autres récompenses, voir leur photo ecposée durant tout l’été sur le place de la Cité.

Renseignements sur le site mjcrodfez.fr.