Decazeville. Plusieurs renforts actés auprès des dirigeants du district

L’appel des dirigeants du district de Decazeville a été entendu. Suite à une réunion qui s’est déroulée dans le local de la Pétanque forézienne, plusieurs personnes, notamment des joueuses et joueurs des clubs de Firmi et du Gua, se sont proposés pour soulager l’équipe du district : Marion Kaminski, Andrée Privat, Serge Bach et Alexis Lacam. Le but était de renforcer ou compléter les bénévoles du district lors des éliminatoires et championnats organisés sur notre secteur, avec au moins deux personnes pour gérer chaque compétition.

Pour certaines dates, il faudra prendre en compte si les joueuses et joueurs volontaires seront qualifiées ou non aux épreuves qu’ils vont disputer.

Alexis Lacam, délégué du district, en a profité pour préciser qu’à partir du 2e tour de la coupe de France des clubs, qui réunira des plateaux de quatre équipes, le club recevant aura en charge les frais de l’arbitre. Et qu’un club recevant peut jouer sur le terrain d’un autre club s’il juge que le sien n’est pas adapté.

Ensuite, la secrétaire Marion Kaminski a fait un tour de table pour connaître les volontaires afin de planifier une demi-journée de formation pour tenir les graphiques à l’aide d’ordinateur. Cinq candidats se sont portés volontaires à Agnac, un à deux autres sur Bouillac.

Les autres personnes intéressées par cette formation qui n’est pas difficile doivent se rapprocher du district. Enfin, les calendriers du pétanqueur pour la saison 2024 ont commencé à être distribués.