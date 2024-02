Vacances scolaires : qui part en premier ? Qui part en dernier ? Le point avant le début des congés d'hiver

Les vacances d'hiver commencent en ce deuxième week-end de février 2024. Et le jeu des zones débute !

Ça y est ! Après le repos de Noël, les vacances d'hiver commencent dès ce deuxième week-end de février 2024 en France. C'est également le début des zones. Qui part en premier ? Qui part en dernier ?

Toulouse, Paris, Versailles...

Dès ce samedi 10 février 2024, c'est la zone C qui part en vacances. Quels sont les secteurs concernés ? Concrètement, ce sont les régions Occitanie et Île-de-France. Voici les académies qui auront la chance d'avoir les congés en premier :

Créteil

Montpellier

Paris

Toulouse

Versailles

À noter que parmi les Départements d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ont aussi leur repos qui démarre le 10 février, pour deux semaines. Il s'agit des vacances dites de "Carnaval". Tous ces territoires retrouveront la sonnerie de rentrée dès le lundi 26 février 2024.

Et ensuite ?

Place, ensuite, à la zone A. Elle démarrera la séquence vacances d'hiver dès le samedi 17 février 2024. Les régions Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes en font partie. À quoi cela correspond en termes d'académies ? La réponse :

Besançon

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Dijon

Grenoble

Limoges

Lyon

Poitiers

Les vacances prendront fin le lundi 4 mars 2024 dans la zone A.

Et enfin...

Dernière des trois zones à être en congés, la B le sera dès le samedi 24 février 2024. La Bretagne, le Pays de la Loire, le Centre Val-de-Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand-Est et la région PACA sont dans le lot. Ce qui correspond aux académies suivantes :

Aix-Marseille

Amiens

Caen

Lille

Nancy-Metz

Nantes

Nice

Orléans-Tours

Reims

Rennes

Rouen

Strasbourg

Cela sera également le cas de Mayotte et aussi de la Corse. C'est jusqu'au lundi 11 mars que cette partie du pays sera en vacances.

Deuxième salve au printemps

Pour rappel, l'ordre de départ en vacances selon les zones reste le même sur une année scolaire. Au printemps, bis repetita : place à la C dès le 6 avril, la A le 13 et enfin la B, le 20.

En revanche, la rotation va ensuite, comme d'habitude, varier durant les exercices suivants. Le calendrier des années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 a d'ores et déjà été publié par le gouvernement. Dernière à partir en congés pour cet épisode 2023-2024, la zone B sera première l'an prochain. La C partira en deuxième, et la A concluera le tout.