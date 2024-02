Mobilisation contre l'A69 : "Personne emblématique", "aucune leçon à recevoir"... la venue de Greta Thunberg fait parler

Greta Thunberg, militante écologiste suédoise, a rejoint le rassemblement d'opposants au projet d'autoroute A69 Toulouse-Castres, ce samedi 10 février 2024. Une venue largement commentée...

Il fallait s'y attendre : la venue de Gretha Thunberg, la militante écologiste suédoise, dans le Tarn pour se rallier au rassemblement d'opposition au projet d'A69 entre Toulouse et Castres, ce samedi 10 février 2024, fait parler.

"Aucune leçon à recevoir"

À commencer par Christophe Ramond, le président du département du Tarn. Sur Facebook, l'élu s'est directement adressé à l'intéressée, l'invitant "à prendre le temps de découvrir tout ce que nous mettons en œuvre pour lutter au quotidien contre le réchauffement climatique".

Après avoir évoqué les arbres plantés, les panneaux photovoltaïques ou encore les aires de covoiturage, il le certifie : "l'autoroute A69 répond à un besoin vital pour le Tarn et ses habitants. Oui, ce chantier validé par tous les échelons de notre démocratie nous est indispensable et nous n’avons aucune leçon à recevoir en matière de développement durable".

"C'est pitoyable"

Pour Philippe Folliot, sénateur tarnais et président de l'Alliance centriste, "que l'activiste Greta Thunberg vienne en avion depuis la Suède pour faire sa 'pub' et cautionner les casseurs sur le chantier de l'A69 est pitoyable : le Tarn NOUS, NOUS l'aimons, NOUS y vivons et NOUS souhaitons le développer".

Que l’activiste @GretaThunberg vienne en avion depuis la Suède pour faire sa« pub »et cautionner les casseurs sur le chantier de l’#A69 est pitoyable: le Tarn NOUS, NOUS l’aimons, NOUS y vivons et NOUS souhaitons le développer! @AllianceC @prefet81 @Senat @ramond_christ — Philippe Folliot (@philippefolliot) February 10, 2024

"L'arnaque Greta"

"Traverser l'Europe pour venir empêcher le Tarn de se désenclaver", peste, pour sa part, l'ex-figure des Gilets jaunes à Toulouse, Benjamin Cauchy. "L'arnaque Greta", ajoute-t-il.

"Ils viennent de l'étranger nous emmerder"

L'Alliance rurale, qui entend réunir ruraux, chasseurs et agriculteurs en vue des élections européennes de 2024, a aussi réagi. "Des écologistes radicaux on en a déjà trop et on n'en veut plus ! Maintenant ils viennent de l'étranger nous emmerder", écrit-elle sur X, accompagné d'un hashtag pour le moins explicite : #GretaCasseToi.

Des écologistes radicaux ont en a déjà trop et on n’en veut plus !

Maintenant ils viennent de l’étranger nous emmerder !#GretaCasseToi #Greta #A69 pic.twitter.com/YJFzZkCh3C — Alliance Rurale (@AllianceRurale) February 10, 2024

"C'est une personne emblématique"

De son côté, Thomas Brail, arboriste du Tarn, a loué la venue de la Suédoise. "C'est une personne emblématique. Elle a beaucoup de détracteurs, mais à partir du moment où on en parle, c'est très bien !", a-t-il déclaré sur BFM TV. "Nous, on est ravi qu'elle soit là en tout cas. Moi, j'estime qu'à l'âge qu'elle a, je trouve qu'elle est courageuse. Ça pourrait être ma fille, je trouve que c'est formidable le travail qu'elle fait. Elle a éveillé les consciences, elle a tout bousculé dans le milieu de tout ce qui est en train de se passer. On peut que lui dire bravo à cette fille."

"C'est une personne emblématique": des opposants au projet de l'A69 "ravis" de la présence de Greta Thunberg pic.twitter.com/7MYYysoa6q — BFMTV (@BFMTV) February 10, 2024

"Beaucoup de force"

Lors d'une prise de parole au micro, les habitants de la ZAD, visage masqué, ont assuré que "les militants et militantes internationaux qui sont présents aujourd'hui nous apportent beaucoup de force. Il y a beaucoup de personnes depuis plusieurs semaines qui sont venues nous rejoindre sur le site, depuis l'international également. La présence de tout le monde ici nous apporte de la force, nous donne de l'espoir pour continuer de lutter, et nous continuons de croire que l'A69 ne passera pas".

La présence de Greta Thunberg et de la délégation de militants internationaux "nous apporte beaucoup de force" assurent les habitants de la ZAD de l'autoroute #A69 sur la Crémade #A69 #ZAD pic.twitter.com/JkasdVl5Mf — Paul Halbedel (@Paul_Halbedel) February 10, 2024

"Merci pour son soutien"

Le Groupe National de Surveillance des Arbres a remercié Greta Thunberg. "Merci pour son soutien au mouvement contre le projet d'A69", écrit le GNSA sur X.

soutien au mouvement contre le projet d’A69 \ud83d\ude4f pic.twitter.com/IERbFpWXOD — GNSA \ud83c\udf33 Groupe National de Surveillance des Arbres (@GNSA_arbres) February 10, 2024

"Aucun problème à sa venue"

De son côté, Michel Vilbois, préfet du Tarn, a parlé de cette venue chez nos confrères de Franceinfo. Ce samedi matin, il a affirmé qu'il n'y avait "aucun problème" : "elle est la bienvenue dans le Tarn, elle participe à un rassemblement sur un terrain privé, ce n'est pas une manifestation sur la voie publique". Le représentant de l'Etat a, par al même occasion, rappelé que ce sont "les manifestations sur la voie publique" qui ont été interdites, ce week-end.